– Yhdysvaltojen kanta painostaa nyt Venäjää ja toivottavasti yhdessä Euroopan kanssa. Arvelen, että olemme edenneet sitä kohden, mitä haluaisimme eli Venäjän painostamista yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.

Michal kertoi vaikutelmanaan olevan, että ”Yhdysvallat ja presidentti Trump on ymmärtänyt tai ainakin ymmärtämässä, että Putin ei ole ”kyllä-mies” vaan ”kyllä, mutta”-mies.

– Hän [Putin] sanoo, että hän tykkää kovasti rauhasta, lapsista ja kaikesta muusta. Mutta käytännössä joka kerta, kun sanotaan, että ota nyt askel kohti rauhaa – vaikka kaikkein helpoin keino saada rauha olisi, että Venäjä lopettaisi ukrainalaisten tappamisen – keksii hän heti uusia syitä, miksi hän ei sitä voi tehdä.

Pääministeri arvioi, että yhdysvaltalaisten suhtautuminen Venäjään on muuttunut kriittisemmäksi, vaikka ”he kyllä edelleen toivovat voivansa vaikuttaa” Putiniin.

– Ilmeisesti seuraava mahdollinen vaihe on se, mitä amerikkalaispäättäjät ovat julkisuudessa jo aiemmin pohtineet, että jos venäläiset eivät tee yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muun maailman kanssa, seuraavat toimet ovat kovemmat. Toivottavasti paine johtaa ennen kaikkea kontrolloitavaan tulitaukoon, jonka jälkeen pääsemme kohti oikeudenmukaista ja pysyvää rauhaa. Se on kuitenkin on pitkä matka eikä vielä käsillä.