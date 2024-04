Viron ex-presidentti suitsuttaa: Olen niin iloinen, että hän on Suomen ulkoministeri

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kertoo viestipalvelu X:ssä olevansa erittäin tyytyväinen siitä, että Elina Valtonen (kok.) on Suomen ulkoministeri.

– Olen ulkopoliittisen sieluni ytimeen asti niin iloinen, että Elina Valtonen on Suomen ulkoministeri ja Suomi on Naton jäsen, Ilves sanoo.

– Vaikka maailmassa on tällä hetkellä moni asia vialla, niin ainakin jokin asia on kohdillaan.

Ilves on jakanut X-tilillään BBC:n haastattelun, jossa ministeri Valtonen kertoo Naton ulkoministerikokouksesta ja Suomen tuesta Ukrainalle sekä avaa syitä sille, miksi nyt pitää investoida pelotteeseen ja pidäkkeeseen.

Naton ulkoministerit kokoontuivat keskiviikkona ja torstaina Brysseliin, jossa liittokunta juhli 75-vuotispäiväänsä ja kävi keskusteluja keinoista Euroopan turvallisuuden säilyttämiseksi.

Valtosen mukaan Ukraina tarvitsee välittömästi lisää apua.

– Ukraina tarvitsee apua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tarvitaan myös pitkän aikavälin sitoumuksia.

Naton kerrotaan kaavailevan sadan miljardin euron sotilaallista tukea Ukrainalle. Suunnitelman mukaan Nato ottaisi hoitaakseen osan koordinointityöstä.

Tuki Ukrainalle on takkuillut, koska se on kallista ja moni maa kamppailee taloudellisten ongelmien kanssa.

Valtosen mukaan Ukrainan tukemiseen kannattaa käyttää varoja mieluummin nyt kuin myöhemmin. Sotatilanteen kärjistyessä tukeminen muuttuu entistä kalliimmaksi.

– Näyttää siltä, että Venäjä luo valitettavasti pitkäkestoisen strategisen uhan euroatlanttiselle alueelle ja siksi tämä uhka ei katoa itsestään, jos vain jätämme sen huomiotta. Tämä uhka on nähtävissä Ukrainassa.

– Vapaudelle ei voi laittaa hintalappua.

