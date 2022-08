Viron ex-presidentti: Saksa on menettänyt kaiken uskottavuutensa

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves arvostelee tiukasti Saksaa tviiteissään.

– Saksan käyttäytymisenä on jo ajalta ennen Ukrainan sotaa ollut tehdä mahdollisimman vähän, luvata mahdollisimman vähän ja viivyttää lupaamaansa mahdollisimman kauan.

Ilves huomauttaa, että Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin väite siitä, että viisumeja tarvitaan päästämään venäläiset toisinajattelijat maahan, ei kestä kriittisempää tarkastelua.

– Mitä tulee turistiviisumiasiaan, Scholz on hylännyt kiellon vähällä logiikalla. Toisinajattelijat eivät tarvitse turistiviisumia Eurooppaan päästäkseen. EU myöntää viisumeita humanitäärisin perustein.

Ilves kirjoittaa Scholzin tietävän väitteen olevan epälooginen.

– Koska hän hyvin tietää venäläisten irtisanoneen EU:n ja Venäjän välisen viisumien myöntämistä helpottavan sopimuksen 4. huhtikuuta. Mutta silti, kaikesta huolimatta, aina niin näennäisen humanitaarinen, moralische Supermacht [moraalinen supervalta].

Ilveksen mukaan Saksan käyttäytymiselle ei kannata hakea syytä ”vainoharhaisista Molotov-Ribbentrop-teorioista, vaikka [Gerhard] Schröderin ja Saksan idänkauppakomitean niljakas meriittilista saattaisi antaa niihin syyn uskoa”.

– Pikemminkin arvelen Saksan pyrkivän asemoimaan itsensä ”rehelliseksi välittäjäksi” näyttääkseen, ettei se oli ”hullu russofobinen itäeurooppalainen” tai ”sotakiihkoileva amerikkalainen” toivoen samalla, että Venäjä ottaa sen tosissaan ja tarjoaa Saksalle tulevaisuudessa siitä hyvästä etuja.

Ilveksen mukaan Saksa on menettänyt tällä toiminnallaan vakavasti otettavuutensa.

– Ehkä tämä juoni saattaa lisäkaasun saamisen suhteen toimia, mutta Saksa on sen pitkän ja lyhyen ajan omanvoitonpyynnin, kaupallisen kaksinaamaisuuden, poseerauksen ja jahkailun takia menettänyt kaiken mahdollisuutensa olla muun Euroopan silmissä vakavasti otettava.

Ilves näkee Saksan Venäjä-suhteessa pitkän poliittisen linjan.

– Saksan politiikkana on [Helmut] Kohlista, joka suosi Venäjää ohi Zwischenländer [”välimaat” tai reunavaltiot], jotka kärsivät Saksan takia eniten toisessa maailmansodassa (ennen kaikkea Puola ja Ukraina), lähtien ollut mukautua Venäjän tarpeisiin ja hyötyä siitä – Venäjä ensin, muut vasta sitten.

Ilves kirjoittaa, ettei Saksa tajua Euroopan muuttuneen sitten itäblokin hajoamisen.

– Mutta nyt 18 (25) vuotta EU:n ja Naton laajentumisen jälkeen Saksa ei ole enää Euroopan keskus. Sen varoitukset ”moraalikadosta” Kreikan suhteen ovat kääntyneet. Nyt se on itse se kato. Ranskalais-saksalainen moottori on osoittautunut yhtä luotettavaksi kuin Volkswagenin dieselauton ilmoittamat päästölukemat.

Ilves toteaa Saksan olevan sinnikäs pyrkimyksissään toimia välittäjänä Venäjään päin.

– Mikään ei pidättele Saksaa sen itse julistamasta, itsekkäästä pyrkimyksestä olla tuo välittäjä. Mutta se välittää Venäjän kanssa yksin. Muut eivät lähde mukaan. Vain yksinäinen Pas de Deux [baletin kaksintanssiosuus].

