Viron ex-presidentti ihmettelee: Miksi Unkari on vielä EU:ssa?

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ihmettelee, miksi Unkari on edelleen Euroopan unionin jäsenmaa.
Hän viittaa Vsquaren artikkeliin Unkarin tiedustelupalvelun harjoittamasta vakoilusta Brysselissä. Lehden mukaan Unkarin tiedustelupalvelu on pyrkinyt keräämään EU:sta tiedustelutietoja käyttääkseen tietoja unionia vastaan. Vakoilun juuret ulottuvat 2010-luvulle asti.
– Unkarin EU-vakoiluoperaation syvät juuret – aikana, jolloin nykyinen Unkarin EU-komissaari (Oliver Varhelyi) johti operaatiota, Ilves kirjoittaa viestipalvelu X:ssä viitaten uutiseen.
Vsquaren artikkelin mukaan Unkarin vakoilutoiminta muuttui erittäin aggressiiviseksi vuosina 2015–2019, samaan aikaan kun Varhelyi toimi Unkarin EU-suurlähettiläänä. Nykyään hän on Unkarin EU-komissaari.
Unkarin tiedustelutoiminta ei ollut sinänsä onnistunutta, sillä Belgian tiedustelupalvelu sai vihiä siitä. Vaikka tiedusteluoperaatio on ohi, Belgian tiedustelupalvelu pitää Unkaria edelleen silmällä.
Tiedusteluoperaation lisäksi Unkari on viime vuosina asettautunut avoimesti muita EU:n jäsenmaita vastaan esimerkiksi Venäjään liittyvissä kysymyksissä.
– Miksi tämä maa on edelleen EU:ssa?, Viron entinen presidentti ihmettelee.
Toomas Hendrik Ilves toimi Viron presidenttinä vuosina 2006–2016.
