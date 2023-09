Viron ex-presidentin kuitti Kremlille: Tätä päivää ette halua muistaa

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kommentoi viestipalvelu X:ssä Venäjän ulkoministeriön tapaa viestiä Venäjän ja Neuvostoliiton historian tapahtumista.

– Miksi ette tee yhtä naurettavista ”tänään tapahtui” twiitteistänne jostain turhasta tapahtumasta Neuvostoliiton historiassa?, Ilves kysyy Venäjän ulkoministeriöltä X:ssä.

Ilves viittaa Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkovin viestiin. Sakkov muistuttaa viestissään ihmisiä siitä, että tänä päivänä vuonna 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Natsi-Saksan liittolaisena Puolaan.

Venäjän ulkoministeriö viestii usein X:ssä siitä, mitä Venäjän propagandan näkökulmasta merkittävää kyseisenä päivänä on tapahtunut. Venäjän viestin tarkoitus ei ole kertoa totuudenmukaista historiaa vaan oikeuttaa Venäjän toimia.

Virolainen kansanedustaja ja Viron ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson vertaa Facebook-päivityksessään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan vuoteen 1939, jolloin Venäjän hyökkäsi Puolaan.

– Fasistisen Venäjän, joka on aloittanut uuden suuren sodan Euroopassa, on hävittävä se ja vastattava lopulta kaikista rikoksistaan. Muuten seuraukset vapaille (pienille) valtioille ovat katastrofaaliset, Mihkelson kirjoittaa.

.@mfa_russia, why aren't you doing one of your ridiculous OTD tweets about some pointless event in Soviet Union history? https://t.co/A5Ggii3jOj

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) September 17, 2023