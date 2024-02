Viron ex-presidentillä suosikki presidenttikisassa

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on X-viestissään vetänyt Alexander Stubbin sinisen presidentinvaalipipon päähänsä.

Ilveksen mukaan hän ei ole koskaan aikaisemmin sekaantunut toisen valtion sisäisiin asioihin, mutta tekee nyt ensimmäistä kertaa poikkeuksen.

– Ja eikös nyt ole aika vastavuoroisuudelle? Paljon onnea Suomenlahden yli vanhalle ystävälleni Alexander Stubbille, Ilves kommentoi.

Ilves toimi Viron presidenttinä vuosina 2006-2016. Puoluetaustaltaan sosiaalidemokraattinen Ilves on presidenttikautensa jälkeen arvostellut julkisuudessa lukuisia kertoja muun muassa Tarja Halosta ja Erkki Tuomiojaa liiallisesta Venäjän ymmärtämisestä.

Joulukuussa Ilves totesi, että monien suomalaispoliitikkojen asenne Viroa kohtaan oli ylimielistä. Hän arvioi myös, että Halonen yritti hiljentää Viron Venäjä-kysymyksissä Georgian sodan aikana vuonna 2008. Tuolloin Halonen muun muassa totesi, että Viro kärsii posttraumaattisesta stressisyndroomasta.

In all my years in this business, never before have I interfered in the internal affairs of another country.

Well, there's always a first time.

And besides, isn't it time for reciprocity?

Good luck to my old friend @alexstubb from across the Gulf. pic.twitter.com/x3sCJFNqAP

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) February 3, 2024