Viron ex-komentaja VU:lle: Venäläiset ajelevat viimeisillä höyryillä

Itä-Ukrainan Donbassissa käydään parhaillaan rajuja taisteluita, mutta Venäjän aloittaman laajamittaisen sodan päättyminen alkaa hiljalleen lähestyä, koska hyökkääjältä loppuu sotilaallinen voima, arvioi entinen Viron puolustusvoimien komentaja, evp-kenraali Riho Terras.

– Luulen, että venäläiset ajelevat jo viimeisillä höyryillä. Mitä pidempään ukrainalaiset kestävät, sitä enemmän venäläiset heikkenevät päivä päivältä, Terras sanoo Verkkouutisille.

Sota ei ole kuitenkaan vielä ohi, ja Venäjä on keskittänyt paljon voimaa Donbassiin. Painopiste on nyt Luhanskin ja Donetskin alueilla maan itäosassa sekä vähäisemmässä määrin Etelä-Ukrainassa Khersonin alueella.

– Venäjän joukot etenevät nyt. Ukrainan kannalta ongelmallista on se, että venäläisillä on paljon sotilaita ja kalustoa, jota he voivat heittää taisteluihin puolustajaa vastaan. Vaikka hyökkääjän kalusto ja ammustarvikkeet ovat vanhoja, ne ovat kuitenkin edelleen toimivia, Terras toteaa.

Venäjän asevoimien kerrotaan ottaneen varastoista käyttöön jopa 70 vuotta vanhaa kalustoa, koska sen joukot ovat kärsineet kovia tappioita. Terras korostaa myös Ukrainan kärsineen kovia tappioita, vaikka tarkkaa tietoa niistä ei ole saatavilla.

Hän pelkää Donbassin joutuvan kokonaan Venäjän haltuun, jos Ukraina ei saa riittävästi aseapua länneltä. Hyökkääjän kerrotaan hallitsevan yli 90 prosenttia Luhanskin alueesta.

– Länsi ei tue Ukrainaa tarpeeksi. Puolustaja tarvitsee enemmän nykyaikaisia asejärjestelmiä. Ukrainalaiset joutuvat perääntymään Donbassista, jos he eivät saa tarpeeksi tarvitsemaansa sotilaallista apua.

– Venäjä voi vallata koko Donbassin alueen, jos Ukrainalle ei toimiteta enemmän aseita.

Ukraina tarvitsee varsinkin pitkän kantaman raketinheitin- ja tykistöjärjestelmiä sekä taistelupanssarivaunuja. Myös panssarintorjunta- ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmistä on pulaa.

Riho Terras toimi Viron puolustusvoimien komentajana 2011–2018. Vuodesta 2020 hän on edustanut keskustaoikeistolaista Euroopan kansanpuoluetta (EPP) Euroopan parlamentissa.

Poliittista peliä

Hän epäilee, että länsimaista varsinkin Ranska, Saksa ja Italia haluavat rajoittaa asetoimitusten määrää sellaiselle tasolle, että Ukraina ei kykene valtaamaan takaisin menettämiään alueita. Terras uskoo taustalla olevan poliittisia syitä mahdollisimman pikaisen aselevon aikaansaamiseksi.

– Halutaan saada aikaan rauha ja käydä neuvotteluja niin sanotun Normandia-ryhmän (Venäjä, Ukraina, Saksa ja Ranska) kesken. Tämä osoittaa sen, että jotkin länsimaat eivät halua Ukrainan saavuttavan kokonaisvaltaista voittoa sodassa.

– Asejärjestelmiä toimitetaan tarpeeksi, jotta hyökkääjää voidaan pidätellä, mutta alueiden takaisinvaltausta varten ei toimiteta riittävästi kalustoa. Se on mielestäni väärä strategia. Toivottavasti olen väärässä arviossani.

Hänen mielestään amerikkalaiset tekevät niin paljon kuin voivat tässä tilanteessa. Käännekohta tapahtui huhtikuun lopussa, kun USA ilmoitti muodostavansa yhdessä yli 40 maan kanssa pysyvän koordinointiryhmän aseavun toimittamiseksi Ukrainaan.

– Mutta minä en ole havainnut muutosta. Eli asetoimitusten määrät ovat edelleen vaatimattomalla tasolla, Terras sanoo.

– Ukraina tarvitsee ennen kaikkea nykyaikaisia asejärjestelmiä nopeasti, koska niihin liittyvä koulutus ottaa oman aikansa.

Ukrainalaiset puolustajat ovat tällä hetkellä pahasti alakynnessä Luhanskin Severodonetskissa kovasta vastarinnasta huolimatta. Terrasin mukaan ukrainalaisilla on kaksi vaihtoehtoa:

– He joko pitävät loppuun asti kiinni kaupungista ja taistelevat tai tekevät taktisen vetäytymisen. Severodonetsk ei kuitenkaan ole strategisesti niin merkittävä kaupunki. Tällä hetkellä on muita strategisesti tärkeämpiä paikkoja.

Hänen mielestään ukrainalaisten pitäisi pyrkiä valtaamaan Khersonin alue takaisin, koska se on talouden kannalta olennaisessa asemassa.

Hyökkäys Kiovaan mahdollinen

Riho Terras uskoo, että Moskova ei ole luopunut alkuperäisestä strategisesta tavoitteestaan eli Ukrainan hallituksen kaatamisesta Kiovassa.

– Se on tällä hetkellä vaikeaa ja sotilaallisesti lähes mahdotonta. Venäjä voi kuitenkin horjuttaa Ukrainan yhteiskuntaa eri keinoin.

Venäjän joukot ovat vallanneet Ukrainan satamia ja estäneet merikuljetukset. Jos sota pitkittyy ja taloudellinen tilanne muuttuu vaikeammaksi, ihmiset alkavat väsyä sotatilaan.

– Tällä tavalla Venäjä voi edelleen pyrkiä syrjäyttämään Ukrainan hallituksen. Luulen, että tämä on edelleen Moskovan tavoite, Terras tuumii.

Hänen mielestään Donbassin valtaaminen olisi Venäjälle taktinen voitto, mutta sillä ei kytkettäisi Ukrainaa osaksi Venäjää.

– Uskon Venäjän joukkojen pyrkivän etenemään niin pitkälle kuin mahdollista, jos heitä ei työnnetä takaisin Luhanskissa ja Donetskissa.

– Venäjä ei luovu tavoitteestaan kaataa Kiovan hallitus. Moskova voi pyrkiä tähän erilaisin keinoin.

Edes uusi sotilasoperaatio Kiovan valtaamiseksi ei ole poissuljettu. Terrasin mukaan Venäjä voi aloittaa uuden sotilaallisen hyökkäyksen kohti Kiovaa, jos sen joukot saavat tämänhetkisiin operaatioihinsa liikevoimaa ja pystyvät etenemään.

– Jos he saavat tarpeeksi resursseja sitä varten, he tekevät niin.

Hän korostaa, että venäläisillä ei ole enää harhaluuloja siitä, että ukrainalaiset toivottaisivat heidät ystävällisesti tervetulleiksi.

– Jos Venäjän asevoimat onnistuu keskittämään tarpeeksi voimaa varsinkin Donbassissa tietyille painopistealueille ja joukot etenevät askel kerrallaan toisin kuin sodan alkuvaiheessa, he voivat hyökätä uudestaan Kiovaan.

– Olen täysin varma tästä.

Jäätynyt konflikti

Riho Terras arvioi, että Ukrainan joukot voivat pysäyttää hyökkääjän ja työntää sen pois alueeltaan 24. helmikuuta edeltävien rajojen ulkopuolelle, mutta se edellyttää nykyaikaisten asejärjestelmien saamista länneltä.

– Ukrainalaisilla on kova taistelutahto ja tarpeeksi joukkoja, siitä se ei jää kiinni. Mutta he tarvitsevat paljon asejärjestelmiä ja ammuksia.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimien johto on ammattitaitoista, ja heillä on hyvä komentorakenne. Myös monet sotilaat ovat kokeneita.

– Mutta tulivoimaa ei ole tarpeeksi.

Venäjän asevoimien suurena heikkoutena on puolestaan pidetty kehnoa motivaatiota ja taistelutahtoa.

– Siksi he ovat joutuneet perääntymään eri rintamasuunnilla, ja eteneminen on ollut hidasta ukrainalaisten tiukan puolustuksen edessä, Terras sanoo.

– Muuten he olisivat jo voittaneet.

Terrasin mielestä Ukraina voi myös hankkia sotilaallisin tai diplomaattisin keinoin takaisin jo aikaisemmin Donbassin perukoilla menettämänsä DNR:n ja LNR:n separatistialueet sekä Krimin niemimaan.

– Totta kai tämä on mahdollista. Mutta en osaa sanoa, kuinka kauan se kestää.

– En usko, että se on mahdollista juuri nyt tämän laajamittaisen sodan aikana tai heti sen päätyttyä, koska hintana olisi liian suuret miehistö- ja siviilitappiot.

Hän uskoo sodan päättyvän lopulta ja muuttuvan jäätyneeksi konfliktiksi, jossa länsi tukee Ukrainaa.

– Niin kauan kun Venäjän valtiojohto pysyy samana, muuta vaihtoehtoa ei juurikaan ole. Ukraina on kuitenkin onnistunut heikentämään Venäjää, mikä antaa muille aikaa valmistautua paremmin.

Terras katsoo, että Ukrainan kannattaisi nyt pyrkiä saamaan takaisin haltuunsa 24. helmikuuta edeltävät rajat.

– Mutta Ukraina tuskin hyväksyy sellaista rauhansopimusta, jossa vahvistetaan DNR:n, LNR:n ja Krimin menetykset.