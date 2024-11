Viron ex-komentaja: Pohjois-Korean sotilaille ei kannata nauraa

Viron puolustusvoimien entisen komentajan, kenraali Martin Heremin mukaan Venäjän avuksi tulleita Pohjois-Korean sotilaita ei ole syytä pilkata.

Hän kirjoittaa Facebookissa ärsyyntyneensä ylimielisestä asenteesta ja Venäjän saaman tuen aliarvioimisesta.

Pohjoiskorealaisia on kuvailtu huonoiksi sotilaiksi, joilla ei ole taistelukokemusta.

Herem muistuttaa, että arvioiden mukaan Venäjän avuksi on tullut 10 000 Pohjois-Korean sotilasta. Vahvistus on hänen mukaansa merkittävä. Venäjä on lisäksi tehnyt hyvän sopimuksen Pohjois-Korean kanssa, koska sotilaat eivät juurikaan maksa Kremlille.

– Pohjois-Korean sotilaat ovat erittäin halpaa ihmisvoimaa Venäjälle. En ole ollenkaan varma, että he olisivat huonompia (sotilaita) kuin keskimääräinen 45-vuotias vapaaehtoinen Venäjän kansalainen (vanki), Herem kirjoittaa.

Hänen mukaansa lännessä ei kannata nauraa myöskään Pohjois-Korean ”huonoille” ammuksille ja ohjuksille. Herem muistuttaa, että niitä käyttäessä Venäjä voi kasata parempilaatuisia ammuksia varastoon myöhempää käyttöä varten.

Mediassa on uutisoitu myös koiria syövien pohjoiskorealaisten sotilaiden hämmästyksestä tutustuessaan pornografiaan tai vapaaseen internetiin.

– Kuinka tämä todella helpottaa ukrainalaisten taistelua, Herem viittaa hassuihin uutisiin Pohjois-Korean sotilaita.

Pilkka voi Heremin mukaan osua omaan nilkkaan.

– Entä jos 25 miljoonan kansalaisen maa päättää lisätä panostaan ”kansainväliseen taisteluun imperiumia vastaan?