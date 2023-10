”Tavoitteena olivat joukkomurhat ja panttivangit”

Baltian maiden parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat ovat vierailleet tällä viikolla Israelissa. Viroa edustanut Marko Mihkelson kertoo matkasta Maalehdelle.

Terroristijärjestö Hamas on Mihkelsonin mukaan saavuttanut hyökkäyksellään jo yhden tavoitteensa. Se on hänen mukaansa tappaa mahdollisimman monta Israelin kansalaista.

– Koko tätä operaatiota on valmisteltu hyvin pitkään. Meille kerrottiin, että yhdeltä terroristilta löydettiin esimerkiksi asiakirjoja, jotka viittaavat siihen, että valmistelut olivat varmasti käynnissä jo vuosi sitten lokakuussa. Tavoitteena olivat joukkomurhat ja pankkivankien ottaminen. Tällä hetkellä 199 panttivankia tiedetään nimeltä. Ei ole tietenkään selvää, kuinka moni heistä on elossa tai kuollut, Mihkelson kertoo Maalehdelle.

– Hamasin tavoitteena on ollut Israelin valtion tuhoaminen, ja itse asiassa he eivät ole koskaan olleet kiinnostuneita rauhanneuvotteluista, hän lisää.

Israel on tietenkin vastannut Hamasin iskun.

– Israelin tavoitteena ei ole tuhota Gazaa. Kaikki täällä tapaamamme ovat sanoneet, että heidän etunsa olisi rauhallinen ja vauras Gaza. Mutta he eivät todellakaan suvaitse Hamasia siellä tällä hetkellä. Israel työskentelee parhaillaan kansainvälisten järjestöjen ja suurvaltojen kanssa alueen humanitaarisen tilanteen ratkaisemiseksi, Mihkelson sanoo.

Virolaispoliitikko kertoo, että Hamas pyrkii näyttämään mahdollisimman paljon Gazan kärsimystä kansainvälisessä mediassa.

– He ovat suurelta osin rakentaneet taktiikkansa sen varaan, että he piiloutuvat ihmiskilven taakse, ja he ovat itse asiassa estäneet ihmisten evakuoinnin Gazan kaupungin eteläpuolelle.

Kaupunki on täysin eristetty.

– Ainoa suunta on paeta etelään Egyptiin. Rajanylityspaikka ei ole kuitenkaan siellä avoinna pakolaisille, eikä ketään päästetä ulos. Gazassa asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista suurin osa Gazan kaupungin alueella. Siksi Israel on vaatinut ihmisten evakuoimista alueen eteläosaan, koska Hamasin toiminta on toistaiseksi keskittynyt ensisijaisesti kaupungin alueelle, Mihkelson kertoo.

Vaarana hänen mukaansa kuitenkin on, että Hamasin terroristit siirtyvät siviilien mukana etelään.

– Tämä on heidän taktiikkansa, suojella itseään siviilien takana. Tietenkin nämä kuvat ilmaiskuista Gazassa ovat karkeita, mutta monissa tapauksissa Israel on ilmoittanut hyökkäyksistään etukäteen ja varoittanut siviilejä. Mutta tämä ei ole estänyt näitä suuria uhrimääriä.