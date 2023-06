Virolaiskenraali: Länsi sortuu toistuvasti arvioimaan Venäjää omilla kriteereillään

Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan on tyhjentänyt Suomen ja Viron itärajojen läheisyydessä olevat varuskunnat. Tästä huolimatta Venäjä kykenee edelleen kohdistamaan sotilaallista painetta alueella, huomauttaa Viron maanpuolustuskorkeakoulun eli Kaitseväe Akadeemian rehtori, prikaatikenraali Vahur Karus virolaisen Maalehden haastattelussa.

– Kyseessä on valtio, joka on epämääräisen seikkailuhankkeensa takia valmis menettämään 200 000 sotilasta. Puhumattakaan koko Ukrainassa käytetystä kalustosta. Halutessaan tällainen valtio voi yksinkertaisella miesvoimalla herättää henkiin rajan takana olevat yksiköt. Teknisesti ja koulutukseltaan nämä yksiköt eivät olisi samalla tasolla juin aiemmin, mutta puhdas miesvoima tehoaisi silti, sanoo Karus.

Suurimmat Viron rajan läheisyydessä olevat Venäjän joukko-osastot ovat Pihkovan 75. maahanlaskudivisioona ja 6. armeija moottoroituine kivääriprikaateineen.

– Kun nämä yksiköt alkoivat kärsiä tappioita, korvattiin niitä koko ajan värväämällä uusia miehiä vakinaiseen palvelukseen. Osa joukkoyksiköistä on muodostettu uudelleen jo kolme kertaa. Venäjä on tällä hetkellä tilanteessa, jossa se kykenee raja-alueillamme sijaitsevissa joukko-osastoissa ainoastaan varusmiesten peruskoulutukseen.

”On virhe arvioida Venäjää länsimaisittain”

Virolaiskenraali arvostelee, että länsimaat toistuvasti epäonnistuvat arvioidessaan Venäjää omilla länsimaisilla kriteereillään.

– Se on virhe. Jos Venäjällä on tarve palauttaa jokin yksikkö toimintaan, kyllä siihen miehet löydetään. Vaikka he joutuisivat elämään pellolla ja saisivat panssariajoneuvojen sijaan vanhat T-55-tankit. Myös ne suojaavat sotilasta. Jos aikaa annetaan kaksi kuukautta, he myös muodostavat yksiköt kahdessa kuukaudessa. Ei ole väliä häviääkö tällainen pataljoona myöhemmin sodassa kymmenessä vai viidessä tunnissa. Venäjällä on ottaa tilalle heti satatuhatta uutta sotilasta.

Karus arvioi, että jos Venäjä keskittäisi kaikki voimavaransa armeijansa uudelleen rakentamiseen saavuttaisi se sotaa edeltävän tason 2–3 vuodessa. Siksi on oleellista, että Ukraina on pystynyt pistämään kampoihin Venäjälle eikä välirauhaa näy.