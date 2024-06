Virolaiset henkivartijat kertovat: Näin Suomen presidenttiä suojattiin

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tekivät toukokuun lopulla valtiovierailun Viroon.

Vierailun ensimmäisenä päivänä Viron presidentti Alar Karis ja hänen puolisonsa Sirje Karis ottivat presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin Tallinnan Vapaudenaukiolla. Paikalla oli myös Viron pääministeri Kaja Kallas ja muuta maan ylintä johtoa.

Aukiolle oli tullut yleisöä seuraamaan tilaisuutta. Joukosta erottui myös paljon tummiin pukuihin pukeutuneita ja mustiin aurinkolaseihin sonnustautuneita miehiä ja naisia. Korvanapeista ja valppaasta olemuksesta paljastui nopeasti, että he eivät olleet tavallisia paikalle sattuneita tallinnalaisia. He olivat siellä suojelemassa presidenttipareja.

Virolaiset henkivartijat kertovat uutissivusto Delfin videohaastattelussa yleisötapahtuman mittavista turvatoimista.

Vapaudenaukio rajattiin metalliaidoilla lohkoihin ennen presidenttiparien saapumista. Pommikoirat tarkastivat alueen ja aukion takana olevan puiston. Osa alueesta eristettiin.

– Tehtävämme on valmistella Suomen presidentin julkinen seremonia ja tehdä kaikkemme, jotta se olisi mahdollisimman turvallinen, kaikki menisi hyvin ja myös vipillä olisi mahdollisimman mukava liikkua täällä ja hän olisi tyytyväinen, kertoo henkivartija Egeti Liiv.

Turvatoimia aukiolla oli harjoiteltu paljon ennen yleisötapahtuman alkua.

– Tiedämme tarkalleen, mihin ja miten he liikkuvat tiettyinä aikoina, Liiv kertoo.

Seremonia meni suunnitellusti. Tämän jälkeen henkivartijat kulkivat jatkuvasti Suomen presidenttiparin matkassa. Mustien autojen letka liikkui eri puolilla kaupunkia.

– Kohteitani ovat olleet tänään lento-asema, presidentin kanslia ja parlamentti. Tästä jatkan matkaani (presidenttien) illalliselle, kertoo henkivartija Merle Altnurme.

Turvamiehiä ei voi olla huomaamatta, mutta Altnurmen mukaan hänen työnsä näkyvin osa on vain jäävuoren huippu. Taustalla tapahtuu koko ajan, kun kyse on turvallisuudesta. Tärkeintä Altnurmen mukaan on valmistautuminen ja uhkien arviointi.

Henkivartijat ovat koko ajan täydessä valmiudessa myös siihen, että suojeltavaa kohdetta vastaan hyökätään.

– Tietenkin olemme. Olemme niitä uhkia arvioineet ja meillä on silmät siellä, missä niitä tarvitaan. Tarvittaessa reagoimme, Altnurme kertoo.

– Vaikka olisi rauhallista, emme voi olettaa tai luulla, että mitään ei voisi tapahtua, toteaa Egeti Liiv.