Virolaisarvio: Moskovan haavoittuvuus paljastui Kurskissa

Kurskin suunnalla tiistaina alkanut Ukrainan hyökkäys on Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Kalev Stoicescun mukaan monin tavoin tärkeä. Merkittävänä hän pitää muun muassa sitä, että Ukrainan asevoimien joukot ovat nyt ensi kertaa laajassa mitassa ylittäneet Ukrainan ja Venäjän välisen kansainvälisesti tunnustetun valtionrajan.

Venäjä on hänen mukaansa omilla toimillaan osoittanut, että se ei pidä maiden välistä rajaa pyhänä, vaan pyrkii päinvastoin miehittämään yhä suurempia osia Ukrainasta ja liittämään ne laittomasti omaan alueeseensa. Ukraina ei tavoittele alueliitoksia, vaan ainoastaan oman asemansa vahvistamista yhtäältä taistelukentällä, toisaalta rauhanneuvotteluissa, jotka ennemmin tai myöhemmin ovat edessä.

– Sota on sotaa. Hyökkäyksen kohteeksi joutunut valtio voi toteuttaa toimia ja operaatioita, jotka edistävät sen laillista ja oikeutettua pyrkimystä vapauttaa maa miehittäjistä, diplomaatti- ja tutkijataustainen Stoicescu kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Ukrainan poliittisena tavoitteena on hänen mukaansa paljastaa koko maailmalle Venäjän haavoittuvuus ja samalla heikentää Vladimir Putinin joukkojen moraalia. Se, että täysimittaisen hyökkäyssodan uuvuttama Venäjä ei enää kykene uskottavasti puolustamaan omia rajojaan, on käynyt Kurskin operaation myötä entistä ilmeisemmäksi.

Ennen valintaansa kansanedustajaksi Kalev Stoicescu on toiminut muun muassa Viron suurlähettiläänä Yhdysvalloissa ja Etyjissä sekä tutkijana Tallinnan kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskuksessa (ICDS).

”Örkkien on nähtävä ja koettava”

Kalev Stoicescu muistuttaa presidentti Volodymyr Zelenskyin jo kauan sitten todenneen, että sotatoimet on pyrittävä siirtämään Venäjän maaperälle.

– Örkkien [ukrainalaisten venäläisestä hyökkääjästä käyttämä nimitys] on itse nähtävä ja koettava, mitä he Ukrainassa tekevät – ja ovat jo kahden ja puolen vuoden ajan joka päivä tehneet. Heidän on ymmärrettävä, että kyseessä ei ole tv-sota vaan todellinen sota, jossa viattomia ihmisiä tapetaan ja heidän elinympäristönsä tuhotaan, hän sanoo.

– Ravisteleeko tämä hyökkääjäkansaa riittävästi saadakseen sen ajattelemaan, että sen pitäisi lopettaa sota? Valitettavasti niin tuskin käy, mutta se on silti tärkeä ja vahva viesti ukrainalaisilta heille, hän toteaa.

Ukrainan operaatio näyttää hänen mukaansa joka tapauksessa lievittävän painetta Donbasin rintamalla, josta Venäjän armeija joutuu nyt vapauttamaan joukkoja Kurskin suunnalle. Lyhyen aikavälin tavoitteena voisi olla myös pohjustaa maaperää Ukrainan vastahyökkäykselle Hersonin lohkolla, hän arvioi.

– Jos ukrainalaiset onnistuvat vakiinnuttamaan asemansa miehittämillään alueilla, pidemmän aikavälin päämääränä on todennäköisesti aluevaihto sitten, kun jonkinlaiset neuvottelut aikanaan alkavat.