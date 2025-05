Viro vie Ukrainan tukemisen uudelle tasolle – ”Kokoaan suurempi” päätös

Viron yleisradioyhtiö ERR kertoi vappuaattona, että Viro on valmis lähettämään komppanian kokoisen yksikön Ukrainaan. Kyse olisi joukoista, jotka osallistuisivat niin sanottujen halukkaiden länsimaiden koalitiossa Ukrainan mahdollisen rauhan varmistamiseen.

– Viron päätös niin sanottuna Naton etulinjan maana, eli maana, jolla on maarajaa Venäjän kanssa, on merkittävä. Aiemmin etulinjan maat eivät ole halukkaiden koalition joukkojen lähettämisvalmisteluihin osallistuneet, mutta nyt Viron päätös haastaa ehdottomasti nämä aiemmin tehdyt päätökset, Viron päätöstä arvioi kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) blogikirjoituksessaan.

Komppanian kokoonpano voi vaihdella 50–250 sotilaan välillä, mutta yleensä sen koko on noin 150 taistelijaa. Viron päätös vaatii vielä parlamentin eli Riigikogun vahvistuksen.

– Määrä on siis pieni tavoiteltuun 64000 sotilaaseen verrattuna, mutta periaatteellisella tasolla paljon kokoaan suurempi. Etulinjan maana Viro avaa [ja] vie keskustelua uudelle tasolle, Heinonen arvioi.

Kansanedustajan mukaan jokainen maa joutuu arvioimaan sitä, että onko sillä mahdollisuus omalta osaltaan olla yhdessä varmistamassa yhden liittolaismaan koskemattomuutta.

– Joku voi myös kysyä sitä, että miten toivoisimme muiden toimivan, jos kyse olisikin meistä? Ja toisaalta meidän on pohdittava myös sitä, miten parhaiten yhdessä varmistamme, että yksikään etulinjanmaista ei joudu Venäjän seuraavien aggressioiden ja hyökkäysten kohteiksi? Esimerkiksi meidän ensisijaisena vastuuna on yli 1300 kilometriä maarajaa epävakaan ja valloitushaluisen Venäjän kanssa. Sen, siis myös EU:n ja Naton itärajan turvaaminen, on meidän ensisijainen tehtävämme, Heinonen kirjoittaa.

– Viron pääministerin sanoja mukaillen Euroopan on nyt osoitettava, että pystymme hyvien ajatusten lisäksi tekemään hyviä asioita, kansanedustaja jatkaa.