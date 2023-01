Viro lahjoittaa aseita Ukrainaan

Viron hallitus on päättänyt aseavustuspaketin lähettämisestä Ukrainaan. Asiasta kertoo Twitterissä maan pääministeri Kaja Kallas.

Paketti sisältää haupitseja, kranaatinheittimiä ja ammuksia.

Sotilaallisen avustuspaketin kokonaismäärä on Kallaksen mukaan yli prosentti Viron bruttokansantuotteesta.

Kallas korostaa, että tappioista huolimatta Venäjällä on edelleen runsaasti sotilaskalustoa valmiina sotaan ja se aikoo edelleen mobilisoida lisää joukkoja.

– Tästä syystä koko transatlanttisen yhteisön on tehtävä enemmän ja annettava sotilaallista apua laajemmin ja nopeammin varmistaakseen Ukrainan voiton, Kallas painottaa.

Kallaksen mukaan avustuksiin käytettävä rahallinen panos on pientä verrattuna siihen, että Ukraina joutuu maksamaan sodasta ihmishengillä.

We all want the war to end but #Russia has sent a clear signal that it wants to continue its war of aggression.

Despite losses in manpower and technology, Russia has still thousands of tanks, armoured vehicles and artillery in its warehouses ready to dash into war. 2/

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 19, 2023