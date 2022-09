Viro nousi Pisan kärkimaaksi – ”Suomen on aika muuttaa suuntaa”

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan Suomen on muutettava suuntaa koulutuksen järjestämisessä.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jossa kerrotaan virolaisten koululaisten ohittaneet suomalaiset koululaiset Pisa-tuloksissa. Tulosten mukaan virolaiset koululaiset menestyivät parhaiten koko Euroopassa.

– Kyse ei varmasti ole koulutuksen resursseista, vaan siitä miten asiat koulussa, luokassa ja lainsäädännössä hoidetaan. Viro menestyy yksinkertaisella reseptillä. Opetus on perinteiseen tapaan opettajavetoista ja itsenäinen oppiminen alkaa myöhemmin kuin Suomessa. Toinen tärkeä asia on, että työrauha luokissa on parempi ja oppilaat voivat siten oppia rauhassa ja opettaja tehdä työtään paremmin, Arto Satonen kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Hän muistuttaa, että Suomi on perinteisesti ollut koulutuksen mallimaa. Viime vuosina suomalaisten oppilaiden Pisa-tulokset ovat kuitenkin laskeneet ja tuoreimmassa Pisa-mittauksessa virolaiset koululaiset pärjäsivät kaikilla osa-alueilla suomalaisia paremmin.

– Olisiko Suomessa nyt aika tunnustaa tulokset ja muuttaa suuntaa? Toivottavasti kellot soivat opetushallituksessa ja ministeriössä, Satonen toteaa.