Viro esti Kremlin provokaattorin pääsyn Eurooppaan

Viron sisäministeriö on määrännyt Kremlin provokaattoriksi kutsutulle Andrei Josulle maahantulokiellon Euroopan Schengen-alueelle.

– Ovi on kiinni, Viron suojelupoliisi Kapo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kapon mukaan maahantulokiellolla estetään uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Josua kuvaillaan aktivistiksi, joka levittää Kremlin propagandaa ja disinformaatiota Neuvostoliitosta.

– Hänen käsityksensä mukaan neuvostomiehitys, jossa kymmeniä tuhansia virolaisia tapettiin tai karkotettiin… oli Viron vapauttaminen. Tällaisen virheellisen kuvan esittäminen, hyökkääjän ylistäminen ja aktiivinen tukeminen sekä historian uudelleenkirjoittaminen eivät sovi Viron oikeus- ja arvoympäristöön.

Josu on Kapon mukaan myös tuominnut Ukrainan tukemisen ja EU:n pakotteet Venäjää vastaan.

– Ja hän väsymättä levittää Kremlin viestejä.

The door is shut! The Estonian MoI @sisemin based on a motion by KAPO, in order to prevent threat to national security, has imposed a Schengen entry ban to a pro-Kremlin provocateur Andrey Josu. Josu (aka Andrey Torganov) – an activist for Russia’s policies of division –… pic.twitter.com/gxb3ESJ6dG

— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) January 23, 2024