Viro aikoo nostaa alkoholiveroa

Viron väistyvä valtiovarainministeri Annely Akkermann oikeistokeskustalaisesta reformipuolueesta kertoi eilen ajankohtaisohjelman lähetyksessä, että Virossa voi olla edessä alkoholi- ja tupakkaverojen nostaminen, kirjoittaa Viron yleisradio ERR.

Virossa käydään parhaillaan vaalien jälkeisiä hallitusneuvotteluja, joissa Akkermannin mukaan yksi keskeisistä teemoista valtion budjetin alijäämä. Budjetin alijäämä on seurausta useista poikkeuksellisista shokeista kuten koronakriisistä ja kasvavasta inflaatiosta.

Virossa inflaatio on ollut pahimmillaan yli 20 prosenttia.

– Syyskuussa 2022 hyväksytyssä budjetissa oli selvää, että alijäämä on miljardi euroa, että meidän on otettava lainaa ja löydettävä keinoja maksaa se vaalien jälkeen. He, jotka ovat seuranneet talousarvion muodostumista, eivät ole yllättyneitä alijäämästä tänään, Akkermann kommentoi valtion taloustilannetta.

Akkermannin näkemys on, että alkoholi- ja tupakkaveron nostaminen olisi “kivuttomin” keino paikata alijäämää ja pitää sitä siksi todennäköisenä.

Alkoholiveroa ei ole Virossa hetkeen nostettu. Vuonna 2019 Viro laski alkoholiveroa 25 prosentilla.