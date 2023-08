”Virheisiin ei ole varaa” – tilanne Kreminnan metsissä on hankala

Ukrainska Pravdan haastattelema maan kansalliskaartin jäsen kertoo, että Ukrainan puolustajien työskentely Serebriankan metsässä Kreminnan lähistöllä on hyvin haastavaa, sillä he joutuvat jatkuvan tykistötulen kohteeksi.

– Vihollisella on meitä enemmän tykistötulivoimaa. He hallitsevat tietä tulituksellaan, hän kertoo.

Vihollinen on paitsi tulivoimainen, myös lähellä. Silloin jokainen virhe voi olla kohtalokas.

– Kun menemme tuliasemiin, virheisiin ei ole varaa, koska vihollinen on noin 200 metrin päässä. He voivat iskeä ennen kuin ehdimme asemiimme. Mutta me pysymme sijoillamme – kukaan ei aio perääntyä, hän jatkaa.

Mies on aiemmin työskennellyt kuljetustehtävissä niin henkilöstön kuin ammustenkin parissa. Myös niissä tehtävissä vaaditaan nopeutta ja tarkkuutta, hän toteaa.

– Se voi olla toisinaan vaikeaa. Joskus ajoneuvot voivat hajota juuri väärällä hetkellä. Silloin on reagoitava nopeasti pelastaakseen itsensä ja toverinsa, hän toteaa.