Viranomaisten posti muuttuu sähköiseksi, koskee miljoonia suomalaisia

Viranomaisposti muuttuu pääosin sähköiseksi, kertoo Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Eduskunta hyväksyi 11. maaliskuuta 2026 lakimuutokset, joiden mukaan digitaalisesti asioivat saavat viranomaisten lähettämän postin jatkossa ensisijaisesti digitaalisesti.

Alun perin sähköisen viranomaispostin piti tulla käyttöön jo tammikuussa 2026. Hanke kuitenkin lykkääntyi, koska käsittelyä ei saatu valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.

Uudistuksesta huolimatta paperinen viranomaisposti säilyy vaihtoehtona kaikille. Niiden, jotka eivät asioi digitaalisesti, ei tarvitse tehdä mitään. Muutos edellyttää vielä lakien vahvistamista ja tulisi voimaan 14. huhtikuuta 2026.

Lain voimaantulon jälkeen henkilö, joka kirjautuu johonkin viranomaisen digitaaliseen palveluun, ohjataan ottamaan Suomi.fi -viestit käyttöön. Digitaalinen postilaatikko luodaan aina henkilön vahvalla tunnistautumisella, eikä se tule käyttöön automaattisesti taustalla tai henkilön tietämättä.

– Jo yli 2,6 miljoonaa henkilöä käyttää Suomi.fi viestejä, ja lain voimaantulon myötä Suomi.fi viestit tulevat käyttöön vielä lähes 1,8 miljoonalle – yhteensä yli neljälle miljoonalle, kertoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi ja väestötietovirastosta tiedotteessa.

Ensisijaisesti digitaalinen viranomaisposti ei kosketa alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä niitä, joilla on vahvistettu edunvalvontavaltuutus. Muutos ei myöskään näy niille, joilla on jo Suomi.fi -viestit käytössä.

– Haluamme rauhoittaa niitä, joita muutos mietityttää: jos ei käytä viranomaisten digipalveluja tai vahvan tunnistautumisen välineitä, mikään ei muutu ja viranomaisten lähettämä posti tulee jatkossakin paperilla. Erillisiä ilmoituksia Digi ja väestötietovirastolle tai muille viranomaisille ei tarvitse tehdä, Hotari sanoo.

Paluu paperipostiin on mahdollista vuodeksi kerrallaan

Jos digipalveluja käyttävä henkilö haluaa siirtyä takaisin paperipostiin Suomi.fi -viestien käyttöönoton jälkeen, se on mahdollista. Valinnan voi tehdä itse Suomi.fi- viestien asetuksissa. Viranomaisten lähettämä posti ei tule samanaikaisesti sekä paperikirjeenä että sähköisesti.

Valinta on voimassa 365 päivää kerrallaan. Tänä aikana viranomaisten lähettämä posti toimitetaan paperikirjeenä. Kun määräaika päättyy ja henkilö kirjautuu ensimmäisen kerran viranomaisen digitaaliseen palveluun, hänet ohjataan ottamaan Suomi.fi -viestit uudelleen käyttöön. Suomi.fi -viestit ei aktivoidu käyttöön automaattisesti taustalla.