Viranomainen varoittaa auton hinta-arviopalvelusta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan sekä Euroopan kuluttajakeskukseen on tullut yhteydenottoja uudesta suomenkielisestä auton hinta-arviota tarjoavasta palvelusta, joka toimii osoitteessa autoarviointi.fi.

Kuluttajien kohtaamat ongelmat ovat samankaltaisia kuin aiemmissa vastaavissa auton hinta-arviopalveluissa. Esimerkiksi palvelun maksullisuus on vaikeasti havaittavissa. Viraston mukaan kuluttajien on syytä reklamoida yritykselle perusteettomasta laskusta.

Palvelun maksullisuus saattaa tulla kuluttajille yllätyksenä, sillä 120 euron hinta mainitaan yrityksen verkkosivuilla pienellä tekstillä. Jos kuluttaja tarkastelee verkkopalvelun etusivua mobiililaitteella, ehdot hintatietoineen eivät välttämättä näy näkymässä lainkaan.

Autoarviointi.fi-palvelun taustalla on Quotient INT LTD -niminen yritys, joka kertoo sijaitsevansa Irlannissa. Laskutuksen yhteystiedot johtavat puolestaan Belgiaan.

Kuluttajien yhteydenottoja on tullut tähän mennessä toistakymmentä, mutta valitusmäärän odotetaan kasvavan. Osa kuluttajista kertoo, että he olivat saaneet sähköpostiviestin, jossa markkinoidaan kyseistä palvelua. Mainosviestejä on tullut eri sähköpostiosoitteista.

– Kuluttajien on tärkeää muistaa, että verkosta löytyvät auton hinta-arvioita tarjoavat palvelut ovat pääsääntöisesti aina maksullisia, eikä auton rekisterinumeroa tai muita tietoja tule syöttää palveluihin harkitsematta, virasto toteaa tiedotteessaan.

Toimi näin

Jos olet tilannut hinta-arviopalvelun tietämättä sen maksullisuudesta, et ole tehnyt tilausta lainkaan tai sen on tehnyt puolestasi joku muu, esimerkiksi alaikäinen lapsi, tee yritykselle kirjallinen reklamaatio laskun saatuasi.

Voit reklamoida yritykselle sen verkkosivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse ([email protected]). Osa kuluttajista on ilmoittanut, että yrityksen sähköpostiosoite ei ole toiminnassa, minkä takia valitus kannattaa lähettää molempia kanavia pitkin.

Pidä lähettämäsi sähköpostiviesti tallessa ja ota ruutukaappaus yhteydenottolomakkeen kautta toimitettavasta viestistä ennen sen lähetystä. Voit reklamoida suomeksi, mutta varmuuden vuoksi omasta reklamaatiosta kannattaa toimittaa yritykselle myös englanninkielinen käännös tai tehdä reklamaatio suoraan englanniksi.

Yritykselle reklamoidessa voi hyödyntää seuraavia tekstejä ja valita niistä tilanteeseen sopivan vaihtoehdon:

• En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua maksullisena palveluna. Mainoksessanne tai tilauslomakkeessanne ei kerrottu selkeästi, että kyseessä on maksullinen palvelu. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.

• En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua. Tutustuin sivustoonne, mutta en tehnyt tilausta. Poistuin sivulta painamatta tilaa-painiketta, mutta vastaanotin teiltä perusteettoman vahvistuksen tilauksesta. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.

• En ole tilannut teiltä hinta-arviopalvelua. Omistan kyseisen ajoneuvon, mutta tilauksen on tehnyt joku muu eikä tilaus näin ollen sido minua. Vaadin välittömästi mitätöimään lähettämänne laskun.

Yksi reklamaatio yritykselle riittää. Säilytä saamasi hinta-arvio, laskut sekä reklamaatiosi ja siihen yritykseltä mahdollisesti tuleva vastaus. Ole yhteydessä neuvojen saamiseksi Euroopan kuluttajakeskukseen, jos yritys reklamaatiostasi huolimatta antaa laskun perintätoimiston perittäväksi.

Aiheettomasta perinnästä on tehtävä reklamaatio perintätoimistolle; voit hyödyntää siinä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyvää mallia. Kokemustemme perusteella laskun siirtyminen perintään auton hinta-arviotapauksissa ei kuitenkaan ole todennäköistä.

Suomalaiskuluttajille vastaavia ongelmia ovat viime vuosina aiheuttaneet latvialaisen Nordweb SIA:n carcheck.fi- ja carspy.fi -palvelut, joiden takana olevan yrityksen toiminta on sittemmin päättynyt. Auton hinta-arviointipalveluja ilmaantuu kuitenkin markkinoille aika ajoin uusilla nimillä ja eri maihin sijoittuen.