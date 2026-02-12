Ville Viita luopuu Upseeriliiton puheenjohtajan tehtävästä

Ville Viita on päättänyt luopua Upseeriliiton puheenjohtajan tehtävästä 1.4.2026 alkaen.

– Päätökseni luopua puheenjohtajuudesta on henkilökohtainen valintani. Olen toiminut puheenjohtajan tehtävässä vuodesta 2018 alkaen. Olen päässyt kokemaan upeita hetkiä upseeriveljien ja -sisarien edunvalvonnan eturivissä. Upseeriliitto on saanut hyviä tuloksia neuvotteluista. Olen luonut pohjaa isommille muutoksille. Myös vaikeita työssäjaksamisen asioita on saatu vietyä eteenpäin, Viita sanoo tiedotteessa.

– Matka on ollut antoisa, mutta samalla vaativa. Upseeriliiton puheenjohtajana työtä on riittänyt ja perheessämme olemme menneet pitkälti työkalenterini mukaan. Olen luonteeltani kehityshakuinen ja kaipaan uutta sisältöä elämääni. Koen, että nyt on oikea hetki antaa aikaa läheisilleni. Kiitän upseerien kenttää ja varsinkin luottamusmiehiä tuesta mitä olen saanut.

Vaikuttamista edunvalvonta edellä

Puheenjohtaja Ville Viidan aikana Upseeriliitto on kehittynyt erityisesti upseereiden edunvalvonnassa. Strategiaan kirjattu ”edunvalvonta edellä” on tarkoittanut konkreettisesti laaja-alaista vaikuttamistyötä ja laajaa verkostoitumista.

– Ville on ollut aktiivinen puheenjohtaja, jonka aiempi kokemus edunvalvonnasta upseereiden pääluottamusmiehenä on näkynyt kykynä tuntea ja ymmärtää ammattikuntamme työn eri alueita, sanoo Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö Mika Ylönen.



– Villen päätös oli yllätys kaikille. Arvostamme, ymmärrämme ja kunnioitamme Villen omaa päätöstä, Ylönen toteaa.

Toiminnan jatkuvuus on turvattu

Upseeriliiton puheenjohtajan tehtäviä hoitaa 1.4.2026 alkaen edunvalvontapäällikkö Mika Ylönen. Upseeriliiton hallitus päättää uuden puheenjohtajan valintaan liittyvistä asioista liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla.

– Upseeriliiton toiminnan ja jäsenten edunvalvonnan turvaamisen jatkuvuudesta huolehdimme myös aikana ennen uuden puheenjohtajan valintaa, Ylönen vakuuttaa.