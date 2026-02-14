Ville Valkonen: Osa puolueista ei tunnusta, että verot ovat jo tapissa

Veronkorotukset eivät ole kansan valinta valtiontalouden tasapainottamiseen, linjaa kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.

Valkonen viittaa Ajatuspaja Toivon teettämään tuoreeseen kyselytutkimukseen, jonka mukaan vain neljä prosenttia suomalaisista maksaa mielestään liian vähän veroja. Suomen kokonaisveroastetta liian matalana piti taas vain 10 prosenttia vastaajista.

Kyselytutkimus kertookin Valkosen mukaan yleisestä mielipiteestä.

– Suomalaisten enemmistö sanoo nyt suoraan sen, mitä osa puolueista ei näytä tunnustavan: verot ovat jo tapissa, Valkonen toteaa.

– On rajansa sille, kuinka paljon valtio voi ottaa ihmisten palkkatuloista ja omaisuudesta.

Kokoomusedustaja kummasteleekin, miksi tietyillä foorumeilla pohditaan edelleen, miten valtion kirstuun voitaisiin kerätä vielä lisää verotuloja. Samaan aikaan kyseiset ryhmät ovat huolissaan leikkausten kasvuvaikutuksista, mutta jättävät huomiotta mahdollisten veronkiristysten vaikutukset.

Julkistalouden sopeuttaminen tulee Valkosen mukaan jatkumaan myös seuraavalla vaalikaudella. Tähän sitoo myös parlamentaarisesti hyväksytty velkajarru.

– Kun tavoite on yhteinen, keinot ovat valintoja. Joillakin ratkaisu on aina sama: lisää veroja, lisää valtiota ja vähemmän vastuuta menojen kasvusta, Valkonen pohtii.

Valkosesta ylisuuret lisäverot ovat kuitenkin laiska ratkaisu tilanteessa, jossa ongelmana ovat paisuneet menot ja rakenteet.

– Korkea veroaste rapauttaa ahkeruutta, investointeja ja suomalaista omistajuutta. Siksi veronkorotukset ovat kokoomukselle aina viimesijainen vaihtoehto, hän sanoo.

Hän painottaakin, että kokoomukselle ainut kestävä tapa saada julkisen talouden tulot ja menot kohtaamaan on menojen hillitseminen ja talouskasvun edellytysten luominen.

Kuluneen hallituskaudella verotuksen painopistettä onkin siirretty haitta- ja kulutusverotukseen. Samalla työn ja yrittämisen verotusta on kevennetty, ensin mainittua 1,5 miljardilla eurolla.

– Menojen priorisoiminen ja rohkea uudistaminen ei ole aina helpoin tie, mutta se on ainut kestävän kasvun tie, Valkonen tiivistää.