Viktor Orbanin onni on ohimenevää

Viktor Orban on saanut elää onnen hetkiään. Ensin mies kävi omavaltaisella diktaattorien kumarruskierroksella Moskovassa ja Pekingissä ja sen jälkeen sai vielä oman parlamenttiryhmänsä muodostettua.

Vaikka kummallakaan ei ole vaikutusta Euroopan Unionin politiikkaan tai lainsäädäntöön, antavat ne Venäjälle, Kiinalle ja muillekin EU:n ulkopuolisille autoritatiivisille voimille turhaa ja haitallista propaganda-apua. Ensimmäisenä kärsijänä jonossa on Ukraina.

Patriooteiksi itsensä nimennyt ryhmä on parlamentin kolmanneksi suurin jäseninään muun muassa Unkarin Fidesz, Ranskan lepeniläisten RN ja Renewlle lähdöllään palveluksen tehnyt Tsekin ANO.

Näitä orbaniittiryhmän puolueita yhdistää muun muassa autoritatiivisten johtajien ihailu, eri asteinen myötämielisyys Venäjää ja Vladimir Putinia kohtaan sekä se, että kolmeen edellä mainittuun on kohdistunut epäilyksiä EU:n varojen väärinkäytöstä. Se puhdaskaulaisesta EU:n kritiikistä. Tästä populistijoukosta voi sanoa, että missä EU, siellä omat taskut.

Tuoreimman tiedon mukaan Pariisin syyttäjänvirasto on avannut tutkinnan Le Penin vuoden 2022 kampanjarahoituksesta, jossa tämän epäillään muun muassa käyttäneen Euroopan parlamentin assistenttien palkkaamiseen tarkoitettuja varoja kampanjaorganisaationsa hyväksi.

Orbaniittien ohella parlamenttiin on syntymässä toinenkin äärikansallismielinen ryhmä: The Sovereignists. Tämän suvereeniston ytimenä on Saksan AfD, euroskeptinen ja jyrkän maahanmuuttovastainen puolue, joka kerää kannatuksensa entisen DDR:n alueelta. Kannatusalueensa pahimpia perinteitä noudattaen sielläkin tunnetaan sympatiaa Venäjää ja Putinia kohtaan.

Asetelma muistuttaa siis vanhaa Monty Pythonin sketsiä Britannian vaaleista, jossa mukana olivat muun muassa Silly Party ja Very Silly Party. Mitään typerää ei näissä äärilaidan ryhmissä tosin ole. päinvastoin, kuten sanottu ne antavat turhaa apua diktaattoreille ja näiden hengenheimolaisille.

Lainsäädäntöön näillä orbaniittiputinisteilla ei ole vaikutusta. Vastuullisten ryhmien yhteinen ja vakaa ymmärrys on, että parasta Euroopalle on pitää nämä hygienialinjan takana eli ne eivät tule saamaan puheenjohtajuuksia tai varapuheenjohtajuuksia missään parlamentin elimissä.

Kolmen vaalikauden historia kertoo, että näitä ääripopulisteja ei yleensä kiinnosta myöskään lainsäädäntötyö. Valiokunnissa penkit ovat usein tyhjinä ja täysistunnossa käydään välillä pitämässä kovaäänistä palopuhetta. Pykälänviilaus jääköön muille, sillä sehän on tylsää, vaikeaa ja aikaa vievää.

Orbanin onni on ikävä varjo seinällä, mutta hänen ilonsa voi vielä kääntyä itkuun. Omavaltainen toiminta on jo nostanut uudelleen pintaan vaatimukset EU:n perussopimuksen artikla 7:n mukaisesta äänioikeuden poistamisesta Unkarilta. EPP:n virolaismeppi Riho Terras on käynnistänyt asiasta vetoomuksen, jonka myös kokoomusmepit ovat allekirjoittaneet. Orban saakin kuunnella parlamentin ensi viikon täysistuntoa korvat punaisina.