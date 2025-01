Viktor Orbanin kabinettipäällikkö USA:n pakotelistalle

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) on määrännyt Unkarin pääministerin Viktor Orbanin kabinettipäällikön Antal Roganin niin sanotulle Magnitsky-pakotelistalle.

Virasto tiedotti päätöksestä tiistaina 7. tammikuuta. Asiasta kirjoittaa myös unkarilainen toimittaja Szabolcs Panyi viestipalvelu X:ssä.

Rogan tunnetaan Orbanin oikeana kätenä ja pakotteiden syynä on OFACin mukaan Roganin ”osallisuus Unkarin korruptiossa”.

Roganilla on ollut tärkeä rooli pääministeri Orbanin hallituksessa. Kabinettipäällikkönä Rogan kontrolloi useita valtion virastoja, esimerkiksi viestintä-, digitaalisuus- ja matkailuvirastoja.

Rogan on myös toiminut Unkarin parlamentin jäsenenä vuodesta 1998.

OFACin perustelujen mukaan Rogan on käyttänyt rooliaan rikastuttaakseen itseään ja Fidesz-puolueen uskollisia tukijoita. Tähän on kuulunut muun muassa julkisten hankintojen ja resurssien kanavointia Roganin lähipiiriin kuuluville Fideszin jäsenille.

Sanktioiden piiriin joutuminen tarkoittaa, että henkilön Yhdysvalloissa oleva omaisuus jäädytetään.

Toimittaja Panyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Roganin tehtäviin kuuluu Unkarin Kreml-myönteisen propagandakoneiston ja siviilitiedustelupalvelun valvonta.

Magnitsky-pakotelistan kohteena on henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja korruptioon eri puolilla maailmaa.

– Korruptio heikentää maan hallintoelimiä ja rajoittaa sen taloudellista kehitystä tarjoamalla lyhytnäköistä hyötyä harvoille ja valituille samalla, kun se riistää tulevilta sukupolvilta pidemmän aikavälin hyödyt, perusteli valvontaviraston apulaisjohtaja Bradley T. Smith tiedotteessa.

– Yhdysvallat ei epäröi asettaa vastuuseen Roganin kaltaisia ​​henkilöitä, jotka käyttävät asemaansa hyödyttääkseen itseään ja ystäviään maansa ja kansalaistensa kustannuksella, Smith jatkoi.

Unkarin julkisen hallinnon korruptio on pahentunut viimeisten vuosien aikana. Unkari on saanut muun muassa EU:n jäsenvaltioista alhaisimmat pisteet Transparency Internationalin korruptioindeksissä.

