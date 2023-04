Viktor Orbán – Euroopan paha poika

Freelance-toimittaja Risto Majaniemi tuntee Unkarin hyvin, koska hän on asunut siellä vuosia ja toiminut muun muassa Ylen kirjeenvaihtajana. Kirjassaan hän kuvaa Unkarin kehitystä Viktor Orbánin hallitsemaksi maaksi. Majaniemi arvioi, että Orbán tulee jäämään Euroopan historiaan poliitikkona, joka muistetaan niin Unkarissa kuin muuallakin Euroopassa.

Viktor Orbán opiskeli Budapestissa 1980-luvun lopulla, kun kommunistinen järjestelmä alkoi horjua ja lopulta kaatui. Alun perin Orbán halusi kehittää ja korjata kommunismia yhdessä muiden maaseudulta tulleiden opiskelijanuorukaisten kanssa. Kukaan ei edes kuvitellut järjestelmän romahtavan.

Orbánin poliittisen uran kannalta kesäkuun 16. päivä 1989 oli ratkaiseva tapahtuma. Tuolloin Sankarien aukiolla Budapestissa järjestettiin vuoden 1956 kansannousun sankareiden muistotilaisuus.

26-vuotias Viktor Orbán oli yksi tilaisuuden pääpuhujista. Hän puhui aukiolla todella intensiivisesti ja eläytyen. Noin 200 000 ihmistä kuunteli hämmästyneenä, kuinka nuori mies kehotti Neuvostoarmeijaa lähtemään maasta. Kukaan ei ollut rohjennut sanoa tätä julkisesti aiemmin ja puheen jälkeen kansa hurrasi hurmoksessa.

Orbánista tuli välittömästi Unkarin kansan lemmikki. Orbán perusti muutaman opiskelukaverinsa kanssa Fidesz -puolueen.

Valtaannousu

1990-luvun puolivälin tuntumassa Orbán alkoi viedä Fideszin poliittista linjaa kansallismielisempään suuntaan. Pian puolueella oli vahva näkemys siitä, että valtaan päästään nationalismin, ei läntisen liberalismin avulla. Vuoden 1994 vaaleissa tavoite ei aivan onnistunut, mutta neljä vuotta myöhemmin Orbánista tuli pääministeri.

Huhtikuussa 2002 Fidesz hävisi parlamenttivaalit niukasti, eivätkä puolueen jäsenet tuntuneet ymmärtävän miksi. Tappion jälkeen Orbán käynnisti puolueen modernisoimisen, mutta tulokset eivät vielä näkyneet vuoden 2006 vaaleissa.

Sen sijaan Fidesz vei vuoden 2010 vaalit suvereenisti. Puolue nousi valtaan saaden parlamenttiin kahden kolmasosan enemmistön. Viimeinkin Fidesz kykeni hallitsemaan yksin ja Orbánin pitkään unelmoimat vallan portit avautuivat vihdoinkin esteettä. Puolue kykeni paneutumaan siihen, miten se voisi sementoida asemansa muun muassa muuttamalla perustuslakia.

Tänä päivänä Fidesz on yhtä kuin Viktor Orbán, jonka johdolla puolue on pysynyt vallassa pitkään, viimeisin parlamenttivaalivoitto on vuodelta 2022.

Uhkien maalailu

Vuoden 2002 häviönsä jälkeen Orbán alkoi kehittää asetelmaa, jossa ”olet joko meidän kanssamme tai meitä vastaan”.

Orbán on pyrkinyt etenkin vuoden 2010 vaalivoittonsa jälkeen luomaan jatkuvia viholliskuvia, uhkia ja pelkoa. Orbán on esimerkiksi käynyt yli kymmenen vuotta EU:n vastaista kampanjaa paikoin hyvinkin aggressiivisesti. Vuoden 2014 tienoilla Orbán julisti Unkarin illiberaaliksi demokratiaksi, joka ei enää halua olla perinteinen, rappeutuva läntinen demokratia.

Orbán sai uransa alussa merkittävää tukea kansainvälisenä sijoittajana tunnetulta unkarilaistaustaiselta George Sorosilta, joka kiinnostui nuoresta poliitikosta ja alkoi tukea tämän uraa. Orbánissa nähtiin potentiaalia haastaa kommunistinen järjestelmä. Soros mahdollisti myös Orbánin opinnot Oxfordissa 1980–1990-lukujen taitteessa.

Soroksesta alkoi tulla Orbánin vihollinen 2010-luvun alkuvuosina, kun maan hallitus aloitti riippumattomien kansalaisjärjestöjen toiminnan vaikeuttamisen. Nämä toimijat muodostivat Fideszin johdon mielissä uhkan, koska ne eivät olleet hallinnon kontrollissa. Näiden kansalaisjärjestöjen tukena oli usein Sorosin perustama Open Society -säätiö, joka tukee demokratiaa ja avointa yhteiskuntaa.

Orbánin hallitus alkoi maalittaa Soroksen Budapestiin 1990-luvulla perustamaa kansainvälistä ja arvostettua Keski-Euroopan yliopistoa CEU:ta, jonka yhtenä missiona oli edistää avoimen yhteiskunnan ja demokratian juurtumista entiseen Itä-Eurooppaan. Monille nykyhallituksen jäsenistä on kiusallista, että he ovat opiskelleet CEU:ssa ja nauttineet Soroksen stipendeistä.

Fidesz onnistui tavoitteessaan, yliopiston pääpaikka on vuodesta 2021 lähtien sijainnut Wienissä ja CEU:n upea marmorilla koristeltu päärakennus Budapestissa kumisee tyhjyyttään.

Kulttuuriongelmat

Fideszin kulttuuriin perehtyneet poliitikot ovat väittäneet jo pitkään, että maan kulttuurielämä on vasemmistoliberaalien miehittämä. Fideszin tavoitteiden mukaan puolueen hallitsevan poliittisen aseman tulisi näkyä myös maan kulttuurielämässä.

Monet merkittävät teatterit, kuten kansallisteatteri Budapestissa, kokivat sekä johdon että ohjelmiston muutoksen. Orbánin hallinnon tavoitteena on teattereiden ohjelmistojen sovittaminen Fideszin aatemaailmaan. Teattereihin ja elokuviin halutaan sisältöjä, jotka kertovat maan loisteliaasta menneisyydestä, kuten Itävalta-Unkarin ajasta.

Valtio tukee teattereita ja taidetta, mutta samalla se odottaa, että taiteilijat ovat lojaaleja vallanpitäjiä kohtaan. Jos taiteilija kritisoi hallintoa, hän voi menettää kaikki valtion tuet.

Risto Majaniemi: Orbán – Euroopan paha poika. 274 sivua. Minerva Kustannus Oy.