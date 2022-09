Viisumihakemusten määrä laski – ”tehokas toimenpide”

Ulkoministeriön konsulipäällikö Jussi Tannerin mukaan venäläisten viisumihakemusten määrä on nyt noin 27 prosenttia elokuun hakemusten määrästä. Suomen viisumikäytäntöjen rajoitukset Venäjällä ovat olleet voimassa 15 päivää.

– Hakemuksia on otettu vastaan 3 008, siis keskimäärin 270 / arkipäivä. Se on noin 27 prosenttia elokuun määrästä ja noin 4 prosenttia huippuvuosien tasosta.

– Tehokas toimenpide, joka on samalla oikeudellisesti kestävä, Tanner kertoo Twitterissä.

Konsulipäällikön mukaan kaikki turisteille avatut syyskuun hakemusajat varattiin loppuun päivässä.

– Prioriteettiryhmille – kuten perheenjäsenille ja vakavan sairauden hoitoa tarvitseville – on edelleen aikoja. Tämä kertoo, että järjestelmän merkittävä väärinkäyttö ei ainakaan vielä ole onnistunut, Tanner toteaa.

