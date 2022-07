Viisinkertainen palkka – hyökkääjä yrittää haalia sotaan lisää sotilaita

Nižni Novgorod värvää miehiä perustamaansa vapaaehtoiseen panssaripataljoonaan, joka on nimetty puolalaisia vastaan 1600-luvulla vastaan taistelleen nižninovgorodilaisen Kuzma Mininin mukaan.

Värväytyneet lähetetään taistelemaan Ukrainaan läntisen sotilaspiirin kanssa solmittavalla sopimuksella. Vapaaehtoisten värvääminen tapahtuu Venäjän Afganistanin-veteraanien liiton paikallisjärjestön kautta.

Isänmaan puolesta värväytyvälle luvataan 200 000 ruplan (3180 euron) kertasumma ja 250 000 ruplan (3980 euron) kuukausipalkka. He saavat sotaveteraanin statuksen ja laajan sosiaaliohjelman, jonka piiriin tulevat myös perheenjäsenet. Sopimuskauden pituus on kuusi kuukautta.

Tutkija Rob Leen mukaan Tatarstanin Nižnekamskissa kolmen kuukauden sopimuksen solmiville vapaaehtoisille on luvattu 200 000 ruplan kuukausipalkkaa, joka on viisinkertainen kaupungin normaaliin palkkatasoon verrattuna.

Aiemmin Permissä muodostettiin kaksi vapaaehtoistapataljoonaa ”Parma” ja ”Molot”. Baškiriassa perustettiin puna-armeijan kenraalin Minigali Shaimuratovin mukaan nimetty pataljoona, johon saatiin Leen mukaan värvättyä 420 miestä.

Good post by Rob. One thing for sure, that’s probably not the tank you will be riding. T-80BV at best. https://t.co/LuaZ9hiGgV — Michael Kofman (@KofmanMichael) July 7, 2022

Photos of members of a volunteer battalion being raised in Bashkiria reportedly with 420 members that will be sent to Ukraine. https://t.co/qFK7UPLfCR pic.twitter.com/8bWMWrBchi — Rob Lee (@RALee85) June 18, 2022