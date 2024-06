Viisi ohjusta pääsi läpi – ohjuspatteri taas liekeissä Krimillä

Ukrainan asevoimat on iskenyt viime päivinä toistuvasti Venäjän ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan miehitetyllä Krimin niemimaalla ja Belgorodin alueella.

Itsenäisen venäläismedia Astran mukaan Krimille iskettiin torstain vastaisena yönä Yhdysvaltain toimittamilla ballistisilla ATACMS-ohjuksilla. Yhteensä 12 ohjuksesta seitsemän torjuttiin, mutta viisi pääsi läpi.

Ohjukset tuhosivat kaksi S-400-ilmatorjuntajärjestelmän ohjuslavettia ja tutka-aseman Sevastopolin lähellä sijaitsevassa Belbekin lentotukikodassa. Myös Fiolentin niemellä sijaitsevan tutka-aseman kerrotaan vaurioituneen.

Sirpaleet vaurioittivat useiden Sevastopolissa sijaitsevien rakennusten ikkunoita.

Länsimaiset asiantuntijat uskovat Ukrainan pyrkivän systemaattisesti heikentämään Krimin niemimaan ilmapuolustusta. Tavoitteena voi olla helpottaa lähitulevaisuudessa maalle toimitettavien F-16-hävittäjien toimintaa ja valmistella pidemmällä tähtäimellä niemimaan vapauttamista venäläismiehityksestä.

Kremlin kerrotaan olevan erityisen huolissaan niemimaalle johtavan Kertshinsalmen sillan turvallisuudesta. Sen ympärille on tuotu proomuja ja erilaisia verkkoja mahdollisten meridrooni-iskujen varalta. Sillan tuhoutuessa Krimillä sijaitsevia venäläisjoukkoja jouduttaisiin huoltamaan pääosin laivoilla.

