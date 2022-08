Viisi asiaa ratkaisee: Näin Ukraina voi voittaa

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan käy läpi Ukrainan mahdollisuuksia voittaa Venäjän aloittama hyökkäyssota.

– Sodan syttyessä Ukrainalle annettiin vain vähän mahdollisuuksia vastustaa Venäjän hyökkäysvoimaa. Nyt se syövyttää [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin joukkojen kykyä suorittaa hyökkäysoperaatioita, Ryan kirjoittaa Twitterissä.

Kenraalimajurin mukaan lännen poliittinen tuki on ollut ratkaiseva osa Ukrainan puolustusta. Sen varmistaminen, että lännellä on strateginen kärsivällisyys tukea Ukrainaa tämän sodan loppuun asti, on hänen mukaansa Ukrainan hallituksen ja sen diplomaattien tärkeä tehtävä.

Toinen perusta Ukrainan voitolle on länsimaiden tarjoama taloudellinen tuki. Hyökkäys on vaikuttanut Ukrainan tuotanto-, kaivos- ja maatalousteollisuuteen.

– Ukraina tarvitsee taloudellista apua jatkaakseen valtion palveluja ja kattaakseen sodan valtavia kustannuksia. Lännen taloudellisen avun on jatkuttava, jos Ukraina aikoo ylläpitää puolustustaan ​​ja karkottaa venäläiset alueeltaan, Ryan toteaa.

Kolmas perusta Ukrainan voitolle on sotilaallinen tuki. Nykyaikaiset sodat kuluttavat nopeasti ammukset, kaluston ja ihmiset. Länsimaiden on tärkeää jatkaa ja lisätä asevirtaa Ukrainaan.

– Länsi on toimittanut miljardeilla dollareilla aseita ja sotatarvikkeita, mukaan lukien joitakin sen kehittyneimmistä aseista.

Neljäs perusta Ukrainan menestykselle on poliittinen johtajuus. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on onnistunut yhdistämään kansan ja hankkinut maailmanlaajuista vaikutusvaltaa.

Kenraalimajurin mukaan lopuksi ukrainalaisten on kuitenkin voitettava venäläiset joukot taisteluissa.

– He ymmärtävät, että heidän taistelunsa on eksistentiaalista taistelua. Ukrainalaisten täytyy taistella ja valloittaa maansa takaisin, jos he haluavat voittaa tämän sodan, Ryan kirjoittaa.

The Ukrainian attack on Russian bases in Crimea in the past week has brought attention back to a war which many in the west have largely lost sight of. In this thread, an examination of the prospects for a Ukrainian victory. 1/18 🧵 pic.twitter.com/H3SGmzzOYR

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) August 19, 2022