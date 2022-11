Viimeistään nyt on aika tarkistaa auton valojen toimivuus

– Suhteellisen pienillä tarkistuksilla ja toimenpiteillä voidaan autoilijan näkyvyyttä pimeässä, sumuisella säällä tai lumituiskussa parantaa huomattavasti. Kannattaa nähdä hiukan vaivaa, jotta matkanteko on turvallisempaa, sanoo Euromasterin autohuoltopalveluista vastaava Tuomas Mustakallio.

Jos toinen auton etuvalojen polttimoista on pimeänä, on järkevää vaihtaa molemmat polttimot samalla kertaa, sillä polttimoiden käyttöikä on sama ja todennäköisyys myös toisen etuvalon pimenemiseen on korkea.

– Monessa tapauksessa polttimon vaihto vaatii erikoisosaamista ja työhön sopivia työkaluja, sillä polttimot ovat usein ahtaissa paikoissa. On parempi antaa työ ammattilaisen tehtäväksi, jotta polttimo on varmasti oikeassa asennossa, jolloin valo kohdistuu oikein ja jotta kaikki pienetkin ajovaloumpion osat ovat paikallaan, sanoo Mustakallio tiedotteessaan.

Ajovalot on pidettävä aina puhtaina. Talvella etenkin led-ajovalojen pinta on syytä puhdistaa, sillä ledit eivät lämpene ja sulata ajovalon pintaan kertyvää jäätä ja lunta.

Talvi vaatii ajovaloilta tehokkuutta

Tuoreen EU-direktiivin mukaan uusissa autoissa pitää olla erilliset huomiovalot päiväkäyttöön, eivätkä auton etu- ja takavalot kytkeydy tällöin päälle. Näin voi syntyä tilanne, jossa takavalot eivät pala pimeässä ollenkaan.

– Valojen autoasetus varmistaa, että sekä etuajovalot että takavalot syttyvät, kun tulee riittävän pimeää. Kannattaa kuitenkin aina tarkistaa, että takavalot todella palavat, sillä on suorastaan hengenvaarallista ajaa pimeällä ilman niitä, Mustakallio vinkkaa.

– Lisäksi lumikelillä kannattaa aika ajoin etenkin pitkää matkaa ajaessa tarkistaa, että lumi ei ole pöllyttänyt takavaloja umpeen, etenkin, jos polttimot ovat led-versioita.

Kun hernerokkasumu yllättää tai tiellä on pöllyävää lunta, on Mustakallion mukaan syytä käyttää sumuvaloja. Takasumuvalon käytöllä voi varmistaa, että takana ajava havaitsee edellä ajavan sankassakin sumussa tai lumituiskussa. Sen sijaan pitkien valojen käytöstä on sumussa haittaa, sillä heijastumat vain heikentävät näkyvyyttä.

Vaikka nykyautoissa valoteho on kasvanut huomattavasti, etenkin valaisemattomilla teillä ajaessa lisäturvaa tuovat lisävalot.

Hyvissä valoissa myös heijastimet loistavat

Liikenneturvallisuus kuuluu kaikille tiellä liikkujille autoilijoista jalankulkijoihin. Varovaisuus, toimivat valot ja hyvät heijastimet on yhdistelmä, jolla päästään jo pitkälle.

Liikenneturvan mukaan ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan henkilön havaitsee lähivaloilla ajaessa vasta noin 50 metrin päästä, kun heijastinta käyttävän henkilön voi havaita jo 350 metrin etäisyydeltä.

Kaukovaloilla ilman heijastinta kulkevan henkilön havaitsee noin 150 metrin päästä, kun taas heijastinta käyttävä voidaan nähdä jopa yli 600 metrin päästä.

Jokainen metri tuo vaaratilanteissa lisää reagoimisaikaa. Se on sekä autoilijan että jalankulkijan etu.