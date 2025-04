”Viimeinkin järkeä verotukseen”

Suomen Ekonomien pääekonomisti Elias Erämajan mukaan puoliväliriihessä tehtiin kasvua vauhdittavia verotoimenpiteitä. Etenkin päätös leikata kireimpiä rajaveroasteita on hänen mukaansa ”matalalla roikkuva hedelmä”, jolla talouskasvua voidaan vauhdittaa ja samalla jopa lisätä verokertymää.

– Ruotsissa korkeimpia rajaveroasteita leikattiin jo vuosia sitten. On hienoa, että tähän verotuksen ydinongelmaan on vihdoin herätty myös Suomessa. Kasvuriihen päätös laskea rajaveroasteet korkeintaan 52 prosenttiin on hyvä ja kauan odotettu ensimmäinen askel, mutta seuraavassa vaiheessa progressiota tulee lieventää myös alemmissa tuloluokissa, Erämaja sanoo tiedotteessa.

Riihipäätösten jälkeen valtaosalla korkean tuottavuuden palkansaajista rajaveroasteet säilyvät ennallaan.

Kokonaisuutena noin miljardin euron suuruiset ansiotuloveronkevennykset parantavat ostovoimaa ja antavat oikean viestin kuluttajien luottamuksen madellessa poikkeuksellisen heikolla tasolla.

– Kuluttajien ahdingon seurauksena yksityinen kulutus on ollut Suomessa vaisua, mikä on ollut yksi selkeä talouskasvun pullonkaula. Veronkevennykset ovat siten myös suhdannepoliittisesti perusteltuja, Erämaja toteaa.

Myös muut puoliväliriihessä tehdyt veropäätökset ovat Erämajan mukaan kasvun näkökulmasta järkeviä, vaikka enemmänkin olisi hänen mukaansa voinut tehdä.

– Yhteisöverotus on ollut Suomessa jo kilpailukykyisellä tasolla, mutta nyt otetaan selkeä pesäero keskeisiin verrokkimaihin, kuten Ruotsiin ja Tanskaan nähden. Tämä voi toimia tarpeellisena sysäyksenä kasvun käynnistämiseksi, vaikka vaikutukset eivät todennäköisesti ole yhtä suuret kuin ansiotuloverotuksen puolella.

Puoliväliriihen yhteydessä olisi Erämajan mukaan ollut hyvä toteuttaa myös listaamattomien yritysten osinkoverouudistus, jota sitäkin on jo pitkään odotettu.

– Hyvä uutinen on kuitenkin se, että osinkoverotuksen minimointiin tähtäävien osakevaihtojärjestelyjen epätarkoituksenmukainen hyödyntäminen verotuksessa vihdoin estetään.