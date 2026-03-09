Viime vuonna sattui 107000 työtapaturmaa, tilastoissa uusi havainto

Vuonna Suomessa 2025 sattui yhteensä 107 000 työtapaturmaa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ilmenevät Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tilastoista.

Lasku johtui erityisesti työmatkatapaturmien määrän selvästä vähenemisestä. Työpaikkatapaturmien määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja taajuus nousi vain vähän. Vuonna 2025 sattui 87 000 työpaikkatapaturmaa ja 20 000 työmatkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä pysyi suunnilleen vuoden 2024 tasolla. Työmatkatapaturmien määrä laski vuonna 2025 edellisvuodesta 15 prosenttiin.

– Työmatkatapaturmien määrän lasku selittyy erittäin lämpimällä 2025 loppuvuosipuoliskolla ja toisaalta sillä, että vuoden 2024 kevättalvella oli Etelä-Suomessa kaksi lumien sulamisliukkausjaksoa, mikä näkyi vuoden 2024 tilastoissa työmatkatapaturmien määrän kasvuna, taustoittaa työturvallisuuspäällikkö Marja Kaari Tapaturmavakuutuskeskuksesta tiedotteessa.

Eniten työmatkatapaturmia sattui viime vuonna aiempien vuosien tapaan jalan liikkuville (noin 11 200) ja polkupyöräilijöille (noin 4 900). Viime vuodelta saatiin ensimmäisen kerran tarkempia tilastoja myös sähköpotkulaudalla liikkuessa sattuneista työmatkatapaturmista, joita sattui hieman alle 500.

Työpaikkatapaturmien määrä pysyi viime vuonna liki samassa kuin vuonna 2024. Yleisimpiä työpaikkatapaturmia olivat kaatumiset, liukastumiset sekä kompastumiset (osuus 21 prosenttia), erilaisiin esineisiin satuttamiset (17 prosenttia) ja äkilliset fyysiset kuormittumiset (12 prosenttia).

Ihmisten aiheuttama väkivalta, hyökkäys tai uhkaaminen aiheuttivat yhdeksän prosenttia kaikista työpaikkatapaturmista. Myös tämä tilastotieto on uusi. Aiempina vuosina ihmisten ja eläinten aiheuttamat työtapaturmat sekä suojalaitteiden ohittaminen olivat yhtenä kokonaisuutena tilastoissa.

Työpaikkatapaturmien taajuus nousi hieman

Vuonna 2025 työpaikkatapaturmien taajuus nousi hieman (kaksi prosenttia) ja palasi vuoden 2023 tasolle. Kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuus oli 24,7 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Muutosta selittää erityisesti palkansaajien tekemien työtuntien väheneminen, sillä korvattujen vahinkojen määrä on pysynyt lähes ennallaan.

Työpaikkatapaturmien taajuudet laskivat rakentamisessa, kuljetusalalla ja yksityisellä terveys- ja sosiaalipalvelualalla. Taajuudet nousivat kaupan aloilla, kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnassa sekä hallinto- ja tukipalvelutoimialalla.

Vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille sattui viime vuonna 5 800 työtapaturmaa, joista 5 300 oli työpaikkatapaturmia ja 500 työmatkatapaturmia. Yrittäjien työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi hieman vuodesta 2024 (noin kaksi prosenttia), työmatkatapaturmien määrä puolestaan laski selvästi (-11 prosenttia).

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vuoden 2025 työtapaturmatilastoista toimialakohtaisia analyyseja kuluvan vuoden kevään ja kesän aikana.

Kuluvan vuoden työtapaturmien määrän ennuste julkaistaan syy-lokakuussa 2026.