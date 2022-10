Viikossa kuoli 165 koronapositiivista henkilöä

Suomessa on viimeisen viikon aikana kuollut 165 koronapositiivista henkilöä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta aineistosta.

Kuolleiden määrä on noussut merkittävästi edellisestä viikosta, jolloin koronakuolemia raportoitiin 93. Viime viikkojen aikana Suomessa koronakuolleisuus on ollut peräti viisinkertainen EU:n keskiarvoon verrattuna.

Viimeisen neljän viikon aikana koronakuolemia on ollut eniten yli 80-vuotiaiden (329 kuolintapausta) ja 70–79 -vuotiaiden keskuudessa (108). Viimeisen neljän viikon aikana tilastojen mukaan on kuollut 25 60–69 -vuotiasta, yhdeksän 50–59 -vuotiasta, kaksi 40–49 -vuotiasta, kolme 30–39 -vuotiasta ja yksi 0–19 -vuotiasta. 20–29 -vuotiaiden ikäryhmässä ei ole raportoitu koronakuolemia viimeisen neljän viikon ajalta.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on tällä hetkellä 999 potilasta. Heistä tehohoidossa on 13. Sairaalahoidon korkea tarve on pysynyt lähes ennallaan, sillä viikko sitten koronaviruksen takia sairaalahoidossa oli 993 potilasta.