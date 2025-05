Viikonloppuna odotettavissa sateita ja puuskaista tuulta

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan etelästä alkaa virrata Suomeen kosteaa ilmaa perjantain vastaisena yönä ja sää muuttuu epävakaisemmaksi.

Perjantai on maan etelä- ja keskiosissa varsin sateinen. Lännessä on päivällä laaja yhtenäisen sateen alue, itään virtaa lämmintä sekä kuuroherkkää ilmamassaa. Sade voi olla ajoittain melko runsasta.

Itärajan tuntumassa esiintynee iltapäivän ja alkuillan aikana paikoin myös ukkosia.

– Ukkosten ennusteeseen liittyy epävarmuutta, mutta vaarallisen voimakkaita ukkosia ei Suomeen ole näillä näkymin odotettavissa, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Kaisa Solin. Itätuuli on puuskaista maan keskivaiheilla.

Lauantaina rintamavyöhyke jää mutkittelemaan maan itäosaan ja tuo alueelle runsaampaa pilvisyyttä ja osin myös sateita. Lauantaina on edelleen pieni mahdollisuus myös ukkosille.

Ennusteeseen liittyy vielä tavanomaista enemmän epävarmuutta. Runsaimpia sateita on odotettavissa maan kaakkoisosaan lauantai-iltapäivän ja sunnuntaiaamun välillä.

Sunnuntain vastaisena yönä ja sunnuntaiaamuna sateita yltää myös Lappiin. Lännessä ja Lapissa sää on enimmäkseen poutainen ja paikoin myös aurinko pääsee paistamaan. Sunnuntai-iltapäivään mennessä sateet väistyvät suuresta osasta Suomea itään. Pilvisyys on vaihtelevaa, mutta idässä on keskimäärin länttä pilvisempää.