Viikonloppuna luvassa ukkosta ja sadetta

Helteestä huolimatta sää tulee olemaan epävakaista koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitoksen viikonlopun sääennuste.

Matalapaineen keskus on Suomen yllä. Lauantaina maan etelä- ja keskiosissa on puolipilvistä tai pilvistä, ja odotettavissa on voimakkaita paikallisia sade- ja ukkoskuuroja.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Lämpötila kipuaa kuitenkin hellelukemiin, ja päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20-24 astetta.

Matalapainerintama kuitenkin väistyy hitaasti kaakkoon lauantain aikana kaakkoon, ja kuurosateet väistyvät hiljalleen yötä vasten.

Forecan ennusteen mukaan sunnuntaina sää tuleekin olemaan laajalti aurinkoista maan kaakkois- ja pohjoisosassa, mutta länsi- ja lounaisosassa on odotettavissa vielä ukkos- ja sadekuuroja.

Alkuviikolla hitaasti liikkuva matalapaine pysyttelee länsi- ja lounaisosan yllä, ja alueella voi olla vielä paikoittaisia saderintamia.