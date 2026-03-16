Vihreistä vaaditaan koulujen kasvisruokaa lakiin

Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) on jättänyt lakialoitteen, jossa esitetään kansallisten ravitsemussuositusten noudattamista velvoittavaksi koulujen ja päiväkotien ateriapalveluissa. Aloitteen tavoitteena on lisätä kasvipohjaisen ruoan osuutta päiväkoti- ja kouluruokailussa.

Suosituksissa korostetaan kasvipohjaisen ruuan lisäämistä sekä punaisen lihan ja tyydyttyneen rasvan käytön vähentämistä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kansalliset ravitsemussuositukset perustuvat parhaaseen tutkittuun tietoon siitä, miten väestön pitäisi syödä. Niissä painotetaan terveyttä sekä ruoan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. On perusteltua, että niitä noudatetaan johdonmukaisesti myös kouluissa ja päiväkodeissa, Elo sanoo.

Nykyisellään ravitsemussuosituksia hyödynnetään laajasti ateriapalveluiden suunnittelussa, mutta perusopetus- ja varhaiskasvatuslaeissa ei säädetä, että koulussa tai päiväkodissa tarjottavan ruuan tulisi täyttää kansalliset ravitsemussuositukset. Ravitsemussuositusten mukaan esimerkiksi punaista lihaa saisi syödä viikossa korkeintaan 350 grammaa kypsennettynä, mikä raakapainona vastaa noin 500 grammaa.

– Ravitsemussuositusten keskeinen viesti on selvä: enemmän kasviksia, vähemmän punaista lihaa ja tyydyttynyttä rasvaa. Kun ravitsemussuositukset kirjattaisiin lakiin, olisi kaikille selvää, että niitä tulee noudattaa, Elo sanoo tiedotteessa.

Kouluruoan on tarkoitus kattaa noin kolmannes lapsen päivittäisestä energiantarpeesta, kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa jopa kaksi kolmannesta.

– Päiväkoti- ja kouluruokailu ovat tehokkaimpia paikkoja edistää terveellisiä ruokailutottumuksia koko väestössä. Siksi sillä on suuri merkitys, millaista ruokaa lapsille tarjotaan. Kun ravitsemussuositukset toteutuvat kouluissa ja päiväkodeissa, tuemme lasten terveyttä ja samalla edistämme ruoantuotannon ekologista kestävyyttä, Elo näkee.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Monissa kunnissa kasvipohjaisen ruoan lisäämistä on jo edistetty esimerkiksi Greenpeacen Puolet parempaa -kampanjan hengessä. Elon mukaan seuraava askel on varmistaa, että ravitsemussuosituksia noudatetaan yhdenmukaisesti koko maassa.

Moni kaupunki ja kunta on jo itsenäisesti tehnyt päätöksen kasvattaa kasvisruoan osuutta. Helsinki esimerkiksi päätti hiljattain, että liharuokia on jatkossa 15 prosenttia koululounaista. Varhaiskasvatuksessa kasvis- ja kalaruokia on 70 prosenttia ja liharuokia 30 prosenttia lounasruoista.

