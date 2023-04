Vihreiden kansanedustaja: Varsin kypsää johtajuutta Petteri Orpolta

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö ottaa kantaa keskusteluun, jossa hallitustunnustelija Petteri Orpoa (kok.) on syytetty hitaista tunnusteluiden etenemisestä.

– Minusta osoittaa tulevalta pääministeriltä varsin kypsää johtajuutta yrittää rakentaa luottamusta eripuraisten hallituskumppaneiden välille, Hyrkkö kirjoittaa Twitterissä.

– Ehkäpä siihen olisi kannattanut panostaa myös viime kauden aikana, hän jatkaa viitaten Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallituksiin.

Hallitustunnustelija Orpo on ilmoittanut tavoitteen olevan, että tulevien hallitusneuvottelujen kokoonpano olisi tiedossa ennen vappua eli tämän viikon loppuun mennessä. Hänen mukaansa tavoitteena on, että Suomeen on saatu koottua toimintakykyinen poliittinen hallitus kesäkuussa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on toistuvasti sanonut, että vihreiden kynnys osallistua seuraavaan hallitukseen on ”erittäin korkealla”.