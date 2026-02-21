Vihreiden eläkeleikkauksille tyrmäys – ”Ei sieltä paljon euroja heru”

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen torjuu viestipalvelu X:ssä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran ehdottamat eläkeleikkaukset.
Virta ehdotti perjantaina MTV:n Uutisextrassa, että julkista taloutta pitäisi tasapainottaa kiristämällä yli 8000–10 000 euroa kuukaudessa tienaavien eläkeläisten verotusta. Virran mukaan kun puhutaan ihmisistä, joilla on niin paljon parempi tilanne, voisi veronkiristysvaraa olla osana kokonaisuutta.
Satonen ei Virran ehdotusta purematta niele. Hänestä kaikkien suurimpien eläkkeiden leikkaaminen ei ole uskottava tapa saada julkistaloutta kuntoon.
– Mitä se kertoo politiikan uskottavuudesta, että Vihreiden puheenjohtajan säästökeino on korottaa yli 8000 [euroa kuukaudessa] tienaavien eläkeläisten verotusta? Satonen kysyy.
Kokoomusedustaja sanoo, että vain prosentti eläkeläisistä tienaa näin paljon, ja hekin maksavat eläkkeestään jo korkeaa veroa.
– Ei sieltä paljon euroja heru, Satonen tiivistää.
– Toivon rohkeampia kannanottoja.
Todellisuudessa yli 8000 euroa tienaavien eläkeläisten määrä on Satosen esittämää lukuakin pienempi. Eläketurvakeskuksen mukaan yli 8000 euron suuruista eläkettä sai vuonna 2024 noin 6 000 suomalaista – eli 0,36 prosenttia kaikista eläkkeensaajista.
Keskimääräinen eläke oli samana vuonna 2 100 euroa kuukaudessa. Kolmanneksella eläkkeensaajista eläke oli alle 1 500 euroa kuukaudessa, ja yli 3 000 euron eläkettä sai vain 15 prosenttia eläkkeensaajista.