Vihreiden eläkeleikkauksille tyrmäys – ”Ei sieltä paljon euroja heru”

Mitä se kertoo politiikan uskottavuudesta, että Vihreiden pj @VirtaSofia säästökeino on korottaa yli 8000 /kk tienaavien eläkeläisten verotusta. Niitä on MTVn mukaan 1% ja ne maksaa jo nyt korkeaa veroa. Ei sieltä paljon euroja heru. Toivon rohkeampia kannanottoja. #eläke