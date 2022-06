Vihreätkin hylkäsivät lentoveroaloitteen – näin Iiris Suomela perustelee

Vihreät ja vasemmistoliitto kannattivat myös valtiovarainvaliokunnassa lentovero-kansalaisaloitteen hylkäämistä. Valiokunta esittää aloitteen hylkäämistä yksimielisesti tänään valmistuneessa mietinnössään.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat tähän mennessä kannattaneet lentoveroa. Onko kanta muuttunut? Valiokunnassa istuvan vihreiden varapuheenjohtajan Iiris Suomelan mukaan ei.

Valiokunta esitti tänään yksimielisesti lentoveroaloitteen hylkäämistä. Miten kommentoit?

– Kyllä, valitettavasti näin. Vihreäthän ovat sitä kannattaneet. Tiedetään, että EU-tasolla valmistellaan monia toimia ja osittain sen takia muut puolueet eivät tätä tässä kohtaa halunneet edistää. Me ja vasemmisto tätä kannatetaan.

Miksi ette jättäneet mietintöön vastalausetta, jos olette eri mieltä?

– Ei jätetty, mutta teimme selväksi, että kannatamme tätä lentoveroa. Toki mietinnössä kävimme hyvin laajasti läpi, mitä toimia on suunnitteilla ja mitä Suomi edistää.

– Olemme hallituspuolue ja tässä alussa tuodaan esiin hallituksen linja, joka todella on se, että edistetään lentoliikenteen mukaan ottamista päästökauppaan ja tarkastellaan EU-tason toimia. Tämä on silloin halltusneuvotteluissa keskusteltu läpi, mutta me edelleen puolueena kannatamme lentoveroa.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat kyselyissä kannattaneet lentoveroa ja esittäneet tätä puoltavia näkemyksiä vielä kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa.