Vihreät perustelevat maanpuolustuksella soiden ennallistamista

Vihreä edustakuntaryhmä järjesti Eduskunnan kansalaisinfossa tilaisuuden otsikolla ”Vihreän eduskun­ta­ryhmän tilaisuus: Itärajan vihreä vallihauta – luonto Suomen puolustuksen liittolaisena”.

Tilaisuuden tärkein tehtävä oli osoittaa, että esimerkiksi metsien ja soiden ennallistaminen on sijoitus maanpuolustukseen.

Myös luonnonesteiden merkitystä maanpuolustuksen kannalta korostettiin. Tilaisuuden avannut vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen muisteli, että hänen sisäministeriaikanaan raja-aitaa ei tarvinnut rakentaa joka kohtaan itärajaa luonnonesteiden takia.

Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Jan Kunnas sanoikin, että välineellistettyä maahanmuuttoa torjumaan rakennettu raja-aita kattaa vain 15 prosenttia itärajasta, koska luonnonesteet riittävät.

Kunnas käytti esimerkkeinä luonnon vaikutuksesta sodankäyntiin talvisotaa ja Raatteen tietä sekä Pripetin suoaluetta, joka oli saksalaisten tiellä vuonna 1941 ja Kaarle XII:n esteenä Suuren pohjan sodan aikana.

Ympäristöministeriö ja puolustusministeriö ovat muodostaneet yhteisen työryhmän siitä, kuinka ennallistamista ja luonnonesteitä voidaan hyödyntää maanpuolustuksessa ja rajaturvallisuudessa.

Marjanpoiminta on hiljaista kriisivalmiutta

Työryhmää johtava Ympäristöministeriön ylijohtaja Tarja Haaranen taas korosti, ettei pitäisi puhua ennallistamisesta, koska se saattaa aiheuttaa vääriä mielleyhtymiä. Pitäisikin puhua ”luonnontilan palauttamisesta”.

Haarasen mukaan marjan- ja sientenpoiminta on itse asiassa ”hiljaista kriisivalmiutta” eikä vain harrastusta. Haaranen korosti Suomen luonnon olevan arvo itsessään joka helpottaa ihmistä kriisitilanteessa, kuten ”korona-aikana, jolloin ihmiset löysivät luonnon”. Lisäksi ennallistaminen luo työllisyyttä ja puhdas luonto vahvistaa jo itsessään kilpailukykyä.

Kunnaksen kanssa kirjan kirjoittanut everstiluutnantti-evp, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Juha Mäkinen painotti, että Maan puolustuksen tulisi olla myös osa maanpuolustusta, koska edeltävä määrittää jälkimmäisen. Tähän voisi kenties yhdistää myös Naton, jossa pitäisi pohtia enemmän normalisoitunutta ylikulutusta.

Mäkinen ehdotti, että soiden ennallistamiseen voitaisiin soveltaa maanpuolustusvelvollisuudesta säätävää 127. pykälää ja ympäristövastuusta säätävää 20. pykälää. Näin kansalaispalveluna lapion varressa soita ennallistamassa oltaisiin myös maanpuolustuksen palveluksessa.

Vihreiden kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen taas arvioi, että metsien ennallistamisella ja tiheäkasvuisella metsällä voitaisiin torjua myös droonitoimintaa.

Holopaisen edustajakollega, vihreiden Jenni Pitko ympäristövaliokunnasta taas myönsi, että heidän vihreä unelmansa olisi kokonaan ennallistettu etelästä pohjoiseen kulkeva vyöhyke. Tämä ei ole kuitenkaan maanpuolustuksellisesti mahdollista. Myöskään maanviljelysalueita ei Pitkon mukaan voitaisi sulkea pois ennallistamisesta.

Pitko myös huomautti, että koska maanpuolustuksesta vallitsee Suomessa ja eduskunnassa vahva konsensus, niin ”toivottavasti vihreä vallihauta voisi olla myös osa tätä”.