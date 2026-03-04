Vihreät nuoret: Kasvusta ei pidä olla riippuvainen

Vihreät nuoret vastaavat kokoomusopiskelijoiden arvosteluun puoluevaltuuston uusista linjauksista.

Keskustelu sai alkunsa siitä, kun vihreiden puoluevaltuuston hyväksymissä uusissa linjauksissa on mukana maininta ”talouskasvuriippuvuuden haitallisuudesta”. Linjaus on herättänyt voimakasta arvostelua ja monet ovat epäilleet, aikooko vihreät luopua talouskasvun tavoittelusta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Aiheeseen otti kantaa muun muassa kokoomusopiskelijat. Verkkouutiset kertoo kokoomusopiskelijoiden kannanotosta tarkemmin tässä jutussa. Kokoomusopiskelijoiden mielestä vihreiden linjaukset ovat irti todellisuudesta ja suorastaan vahingollisia Suomen taloudelle.

Vihreät nuoret on lähettänyt Verkkouutisille vastineen, jossa se vastaa kokoomusopiskelijoiden arvosteluun. Nuorisojärjestön mukaan kokoomusopiskelijoiden kannanotossa useampi asia oltiin käsitetty täysin väärin.

Vastineen mukaan oikein on ymmärretty se, että julkinen sektori, hyvinvointiyhteiskunta ja eläkejärjestelmä rakentuvat nykyisellään talouskasvun varaan. Tämä ei vihreiden nuorten mukaan kuitenkaan ole syy olla purkamatta kasvuriippuvuutta, vaan nimenomaan se ongelma, johon halutaan puuttua.

Vihreät nuoret katsoo, että hyvinvointivaltion ja sen palveluiden ei pidä olla riippuvaisia jatkuvasta kasvusta, vaan sen sijaan pitää rakentaa hyvinvointivaltio, joka on toimintakykyinen myös ilman kasvua. Tästä kasvuriippuvuuden purkamisessa on kyse.

Kokoomusopiskelijat sanovat, että viimeisen 20 vuoden aikana ollaan nähty, mihin kasvuttomuus johtaa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Vihreät nuoret ovat samaa mieltä siitä, että ollaan nähty mihin kasvuttomuus nykyjärjestelmässä johtaa. Nämä ovat nimenomaan niitä kasvuriippuvuuden vaikutuksia, joista halutaan eroon. Tämä ei ole se maailma, jossa vihreät haluaa elää, vaan vihreät haluaa elää maailmassa, jossa kasvun pysähtyminen ei johda hyvinvointivaltion heikkenemiseen, ja jossa sekä ihmiset että ympäristö voivat hyvin. Tämä vaatii krääsätalouden kuriin laittamista sekä loputtoman kulutuksen kohtuullistamista, vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita linjaa vastineessa.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan päästöjen vähentyminen tapahtuu juuri kasvuhakuisessa taloudessa. Vihreät nuoret katsovat, että kasvuhakuinen talous ei ole kuitenkaan kyennyt ratkaisemaan ongelmia, vaan on sen sijaan tuottanut niitä vain lisää.

Kokoomusopiskelijat ymmärtävät linjauksen luopumisena talouskasvun tavoittelemisesta kokonaan. Vihreiden nuorten mukaan näin ei kuitenkaan ole. Nuorisojärjestön mukaan todellisuudessa kasvuriippuvuuden purkaminen ei tarkoita kasvusta luopumista, vaan sitä, ettei talousjärjestelmän pitäisi olla rakenteellisesti riippuvainen jatkuvasta kasvusta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Nykyinen talousjärjestelmä ja hyvinvointivaltio on rakenteellisesti riippuvainen talouskasvusta. Jo pelkkä talouskasvun puute aiheuttaa merkittäviä ongelmia julkiseen talouteen vaikkei talous supistuisi. Talouskasvua ei siis tavoitella pelkästään sen takia, että sitä kautta saataisiin hyvinvointia tai jotain muuta hyvää, vaan myös siksi, että jo pelkkä talouskasvun puute aiheuttaa ongelmia. Tämä on iso ongelma varsinkin, kun tiedetään, miten vahvasti ympäristöhaitat ja talouskasvu ovat yhteydessä, liittohallituksen jäsen Oskari Mehtätalo summaa.

LUE MYÖS:

Vihreät luopuisi talouskasvusta – ”Onko tämä se Suomi, jossa vihreät haluavat elää?”