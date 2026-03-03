Vihreät luopuisi talouskasvusta – ”Onko tämä se Suomi, jossa vihreät haluavat elää?”

Vihreät pitävät talouskasvun tavoittelua haitallisena. Näin puoluevaltuusto linjasi viikonloppuna hyväksymissään uusissa ohjelmalinjauksissa. Linjauksissa on mukana maininta ”talouskasvuriippuvuuden haitallisuudesta”.

Puolueen uudet linjaukset ovat herättäneet voimakasta ihmetystä. Keskusteluun ottaa kantaa myös kokoomuksen opiskelijajärjestö kokoomusnuoret. Järjestön mielestä ”vihreät ei näe metsää puilta”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Linjaus pyrkiä eroon “talouskasvun pakollisuudesta” on täysin vastuuton avaus aikana jolloin Suomen tulevaisuus on laajalti riippuvainen talouskasvusta, kokoomusopiskelijat katsoo tuoreessa kannanotossaan.

Opiskelijajärjestö muistuttaa, että julkinen sektori, hyvinvointiyhteiskunta ja eläkejärjestelmä rakentuvat talouskasvun varaan. Talouskasvun tavoittelusta luopuminen romuttaisi koko nykyisen järjestelmän.

Kokoomusopiskelijat katsoo huolestuneena, kuinka yksi Suomen entisistä uudistuspuolueista on hylkäämässä realismin ja vaihtamassa sen ”pilvilinnoista koostuvaan näivettämiseen”.

– Suomi on jo nyt rämpinyt suossa ilman talouskasvua miltei 20 vuotta. Olemme nähneet mihin se johtaa, velan kasvuun, leikkauksiin ja julkisten palveluiden rapautumiseen. Onko tämä se Suomi, jossa vihreät haluavat elää? Samalla kun maailma kilpailee investoinneista, etenkin puhtaaseen talouteen vihreät haluavat julistaa talouskasvun viholliseksi, kokoomusopiskelijat kysyy.

– On suoraa sumutusta väittää, että voisimme laajentaa tulonsiirtoja samalla, kun sahataan poikki se oksa, jolla koko julkinen talous istuu. Se on juuri sitä mistä vihreät hallitusta syyttää: tietoista hyvinvointiyhteiskunnan alas ajamista ideologisista syistä.

Poimintoja videosisällöistämme

Kokoomusopiskelijat katsoo, että ekologinen kestävyys ja markkinatalous eivät ole toistensa vastakohtia.

– Innovaatiot, teknologinen kehitys ja päästöjen vähentyminen syntyvät juuri kasvuhakuisessa markkinataloudessa. Tarvitsemme vihreää kasvua vihreän näivettymisen sijaan. Toivoisinkin vihreiden jo oppineen mitä kävi esimerkiksi ydinvoiman vastustamisen kanssa, kun ideologisista syistä järki heitetään nurkkaan.

Kokoomusopiskelijoille on selvää, että talouskasvu ei ole itseisarvo vaan peruspilari jonka varaan hyvinvointi, yhteiskunnan kehitys ja aikamme suurimman haasteen; ilmastonmuutoksen ratkaiseminen rakentuvat.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ilman talouskasvua elämme tulevien sukupolvien kustannuksella, Vihreät tunnistavat tämän ilmastoasioissa mutta eivät selkeästi taloudessa, kokoomusopiskelijat päättää.

Järjestö katsoo, että vihreiden unelma universaalista perustulosta ei ole mitenkään mahdollinen ilman talouskasvua.

Kokoomusopiskelijat on viralliselta nimeltään kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta.