Vihreät nuoret: Hallitus on julistanut luokkasodan

Vihreät nuoret on suivaantunut pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen budjettiriihen päätöksistä.

Nuorisojärjestö on julkaissut viestipalvelu X:ssä Orposta muokatun kuvan. Siinä pääministerille on lisätty punaiset petoeläimen silmät.

Kuvassa Orpo pitää korkeakouluopiskelijoiden Koulutuslupaus-kampanjan kylttejä, joissa luvataan olla koskematta opintotukeen tai koulutuksen määrärahoihin.

Vihreät nuoret ei mainitse sitä, että vanha alkuperäinen kuva on otettu ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Kuvassa lukee kuitenkin isolla ja punaisilla kirjaimille ”petturi”.

Kuvan saatetekstissä kirjoitetaan, että ”kokoomus syö opiskelijan pussista – taas”.

– Kyse ei ole “vastuullisesta talouspolitiikasta”, vaan puhtaan ideologisesta ilkeydestä ja halveksunnasta yhteiskunnan heikoimpia kohtaan. Orpon hallitus on julistanut luokkasodan ja valinnut puolekseen kaikkein rikkaimmat, vihreät nuoret kirjoittaa.

Viestiketjussa vihreitä nuoria on syytetty vastakkainasettelun lietsomisesta. Moni kommentoija on myös ihmetellyt, miksi vihreät nuoret on jakanut Orposta vanhaa kuvaa.

Budjettiriihen päätöksiä myös kiitellään

Ensi vuoden budjetti sisältää julkisen talouden sopeutustoimia, mutta samalla hallitus kertoi tekevänsä historiallisen mittavat panostukset tutkimukseen ja kehitykseen. Vaalikauden aikana tutkimuksen ja kehityksen rahoitus paranee miljardilla eurolla.

Pääministeri Petteri Orpo myös muistutti budjettiriihen tiedotustilaisuudessa, että opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisuuteen ei kohdistu juurikaan säästöjä.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tyytyväinen, että tutkimus saa lisärahoitusta.

– Hyvä, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan panostetaan. OAJ tukee uutta Business Finlandin rahoitusmekanismia, jolla varmistetaan myös ammattikorkeakoulujen ja yritysten tutkimusyhteistyö, puheenjohtaja Katarina Murto sanoi tiedotteessa.

Myös korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö kiittelee tutkimuspanostuksia.

– Pidämme myönteisenä, että korkeakouluille kohdennetaan enemmän tutkimus- ja kehitysrahoitusta kuin valtiovarainministeriö oli esittänyt. Rahoitusta pitää suunnata tulevina vuosina myös korkeakoulujen perusrahoitukseen, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen tiedotteessa.

Akavassa ollaan kuitenkin huolissaan sosiaaliturvaan kohdistuvista säästöistä.

– Opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen heikentää heidän hyvinvointiaan. Meidän on huolehdittava, että opiskelijoiden toimeentulo riittää täysipäiväiseen opiskeluun jatkossakin. Opiskelijoiden jaksamisesta on pidettävä huolta, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Hallitus osoittaa myös muualle koulutukseen lisää rahaa.

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen kohdennetaan 11,7 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kesäyliopistojen määrärahoja vahvistetaan miljoonalla eurolla suhteessa valtiovarainministeriön talousarvioesitykseen.

Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy 10 miljoonan euron lisämääräraha oppimisen tuen kehittämiseen toisen asteen koulutuksessa.

Hallitus vahvistaa myös peruskoulujen rahoituksen tasoa pysyvästi vaalikauden aikana 200 miljoonalla eurolla.