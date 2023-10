Vihreäkin energia on altis geopoliittisille riskeille

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n uusimmassa ennusteessa öljyn, kaasun ja hiilen kysyntä saavuttavat huippunsa vuoteen 2030 mennessä, vaikka mitään lisätoimia niiden käytön rajoittamiseksi ei tehtäisi. Uusiutuvan energian leviäminen ja sähkökäyttöisten kulkuneuvojen määrän kasvu kiihtyvät.

IEA:n pääjohtaja Fatih Birolin mukaan ensi talvena energiapoliittiset muutokset voivat nopeutua EU:n jäsenvaltioissa, mikä koettelee unionin solidaarisuutta. Siirtyminen uusiutuvaan energiaan herättää myös huolta, koska riippuvuuden vähentäminen Venäjän fossiilisista energiavaroista vie EU:ta kohti lisääntyvää riippuvuutta toisesta, vielä voimakkaammasta autokratiasta.

Vihreässä siirtymässä energiajärjestö asettaa avainrooliin aurinkopaneelit, joita Eurooppa tuottaa vain vähän. Niistä 90 prosenttia tuodaan Kiinasta.

Kuluvan vuoden tammi-elokuussa EU:n aurinkopaneelien tuonti Kiinasta nousi yli 15 miljardiin euroon, kun viime vuoden vastaavana aikana se oli alle seitsemän miljardia euroa. Siinä kun noin 150 eurooppalaista yritystä valmistaa aurinkopaneeleja 1,5 gigawatin edestä vuodessa, Kiinan tuonti oli 42,4 gigawattia puolessa vuodessa. EU on riippuvainen Kiinasta myös energian varastoinnissa, polttokennoissa ja litiumioniakuissa, joiden kysyntä saattaa kasvaa lähivuosina 10–30-kertaiseksi. Espanjan Granadassa 5. lokakuuta järjestettyä EU-johtajien kokousta varten laaditussa asiakirjassa varoitetaan, että Euroopan energiaekosysteemi on vuoteen 2030 mennessä yhtä riippuvainen Kiinasta kuin se oli riippuvainen Venäjästä ennen sen hyökkäystä Ukrainaan.

Uhka ei ole vain näennäinen: vuoden 2021 lopulla Kiina alkoi estää tuontia Liettuasta ja uhkasi estää tuonnin myös muista EU-maista, jos niistä löytyisi liettualaisperäistä tuotantoa, koska Liettua oli avannut kauppasuhteet Taiwanin kanssa. Tätä on uusi maailmanpolitiikan todellisuus: geopoliittiset jännitteet kasvavat ja poliittiset intressit nousevat taloudellisten intressien yläpuolelle.

Vihreän siirtymän pitäisi vapauttaa länsi riippuvuudesta fossiilisen energian tuottajiin, joista monet ovat autokratioita, mutta on suuri vaara, että resurssien rajallisuus, monopolit ja pullonkaulat eivät tee uudesta energiasta yhtään haavoittumattomampaa poliittiselle painostukselle. Syyskuussa Euroopan parlamentti äänesti sen varmistamisen puolesta, ettei yhdenkään EU:n jäsenmaan riippuvuus mistään kriittisestä resurssista ylittäisi 65 prosenttia. Kuitenkin Kiinan teknologinen johtoasema uudistuvassa energiassa sekä sen asettamat muut rajoitukset tarkoittavat sitä, että joko EU:n vihreä siirtymä hidastuu tai sen riippumattomuusaikeet jäävät vain paperille.

