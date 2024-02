Vihollinen 150 metrin päässä – kiivaat tulitaistelut jatkuvat rintaman itäosissa

Ukrainan valtiollinen United24-media on julkaissut videoreportaasin rintaman itäosista Luhanskin alueelta. Ukrainan joukot etenivät lähelle nykyisiä asemiaan syksyn 2022 vastahyökkäyksessä.

Venäjä vahvisti asemiaan liikekannallepanossa pakkovärvätyillä sotilailla ja on yrittänyt toistuvasti työntää Ukrainan yksiköitä kauemmas Svatoven ja Kreminnan kaupungeista, mutta hyökkäysten tulokset ovat jääneet laihoiksi.

Taistelut ovat jatkuneet kiivaina myös viime viikkoina lähialueen metsissä. Alueelle sijoitettu ukrainalaisyksikkö on kohtuullisen tuore, sillä se siirtyi asemiinsa joulukuussa 2023.

Kansalliskaartin sotilas Vjatsheslav kertoo poterostaan käsin, että lähellä sijaitsee ainakin neljä venäläisten tuliasemaa. Etuvartiossa olevat sotilaat ovat juuri joutuneet tulituksen kohteeksi.

– Mutta jalkaväki pelottaa minua vähemmän kuin tykistö ja räjähdelennokit. En pidä niistä lainkaan, ne ovat ärsyttäviä, Vjatsheslav sanoo.

Häneltä kysytään, kuinka usein venäläiset iskevät videolinkin kautta ohjattavilla FPV-drooneilla.

– Kuinka sen sanoisin. Joka päivä, joka tunti. Se on intensiivistä, sotilas toteaa.

Kuvausryhmä etenee juoksuhautaa pitkin etummaiseen asemaan. Se on niin lähellä etulinjaa, että venäläisten asemia on sen edessä, mutta myös oikealla ja vasemmalla puolella.

”Isoisä”-kutsumanimeä käyttävä ylivääpeli sanoo ”moskoviittien” olevan noin 150 metrin päässä.

– Aina kun näemme heidät vilaukselta niin yritämme tuhota heidät välittömästi, upseeri sanoo.

Hän kieltäytyi poistumasta asemista viime joulukuussa Venäjän edellisen hyökkäyksen aikaan. Ylivääpeli oli sotilaidensa tukena 20 päivän ajan.

Taistelut yleensä kiihtyvät aamukahdeksan jälkeen.

– Heillä on sinkomies, joka ei suostu jättämään meitä rauhaan. Hän juoksee aina esiin ja tulittaa asemiamme. Mutta me olemme omalla maaperällämme, ja asiamme on oikea, ylivääpeli toteaa.