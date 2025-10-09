Viestintä viranomaisten kanssa mullistuu, näin se vaikuttaa sinuun

Viestintä viranomaisten kanssa mullistuu ensi vuoden alussa. Jatkossa kaikki viranomaisten lähettämä posti saapuu ensisijaisesti sähköisesti. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kertoo uudistuksesta tiedotteessa.

Jatkossa viranomaisten posti tulee sähköisesti Suomi.fi-palveluun myös niillä sähköisesti asioivilla täysi-ikäisillä henkilöillä, jotka eivät ole ottaneet palvelua aiemmin käyttöön. Muutos koskettaa yli kahta miljoonaa henkilöä.

– Erillistä suostumusta käyttöönottoon ei enää kysytä, kertoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi- ja väestötietovirastosta.

Suomi.fi-viestien käyttöön tulosta kerrotaan tunnistautumisen yhteydessä.

Muutos ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka eivät käytä julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja, alaikäisiä tai niitä, jotka ovat edunvalvonnassa tai joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus.

Hotari muistuttaa, että Suomi.fi-viestit on kansalaisen sähköinen postilaatikko viranomaisposteille.

– Sinne saapuu postia usealta eri viranomaiselta ja sinne saapuvat viestit korvaavat paperipostin. Jatkossa monet tärkeät kirjeet löytyvät yhdestä ja samasta palvelusta – nopeasti ja varmasti. Suomi.fi-viesteihin voi lähettää myös sellaisia henkilötietoja sisältäviä viestejä, joita ei ole lupa lähettää sähköpostitse, kertoo Hotari.

Siirtyminen paperipostin vastaanottamisesta sähköiseen viranomaispostiin vaatii muutoksia omiin tottumuksiin.

– Sähköistä postilaatikkoa on syytä seurata samalla tavalla, kuin fyysistä postilaatikkoa tien varressa. Saat ilmoituksen uudesta sähköisestä viestistä sähköpostiisi. Myös Suomi.fi-sovellus ilmoittaa uudesta saapuneesta viestistä, jos olet ottanut sovelluksen käyttöösi. Digitaalisen postin hyötynä on, että sinne saapuneet postit ovat luettavissa missä ja milloin tahansa, havainnollistaa Hotari.

Digitaaliseen viranomaispostiin siirtyminen ei tarkoita sitä, ettei kukaan voisi jatkossa vastaanottaa viranomaisten postia paperikirjeinä.

– Vaikka Suomi.fi-viestit tulee käyttöön tunnistautumisen yhteydessä vuonna 2026, on käyttäjällä halutessaan mahdollisuus siirtyä takaisin paperipostin vastaanottajaksi, kertoo Hotari.

Jos käytössä on Suomi.fi-sovellus, on tärkeää muistaa, että sovelluksen poistaminen ei lopeta viestipalvelun käyttöä. Ilmoitus paluusta paperipostin vastaanottajaksi pitää tehdä Suomi.fi-viestien asetuksissa tai ottamalla yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalveluun. Muutoksen voi tehdä vasta Suomi.fi-viestien käyttöönoton jälkeen vuonna 2026, ei ennakkoon.

Valinta paperipostin vastaanottamisesta pysyy voimassa puoli vuotta kerrallaan. Jos kuuden kuukauden jälkeen tunnistautuu uudelleen viranomaisten asiointipalveluihin, Suomi.fi-viestit tulee uudelleen käyttöön.

Halutessaan henkilö voi myös itse milloin tahansa ottaa Suomi.fi-viestit uudelleen käyttöön lataamalla käyttöönsä Suomi.fi-sovelluksen tai osoitteessa suomi.fi/viestit.

Lakimuutos valmisteilla valtiovarainministeriössä

Kaikki viranomaisten lähettämä posti ei kuitenkaan saavu digitaalisena Suomi.fi-viesteihin, sillä osa viranomaisista saattaa käyttää sähköiseen viestimiseen myös muita digitaalisia kanavia. Näistä kerrotaan kunkin organisaation palvelun yhteydessä.

Poimintoja videosisällöistämme

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan lakimuutosta, joka antaisi vastaanottajalle vapauden valita, minkä digipostipalvelun kautta haluaa lukea viranomaisten tiedoksiannot ja muita viranomaisten lähettämiä viestejä. Valinnanvapauden mahdollistaminen edellyttää myös teknistä kehitystä, joita valmistellaan parhaillaan.

Vielä vuoden 2026 alussa vastaanottaja ei voi itse valita, mistä hän haluaa lukea viranomaisten lähettämää postia. Tämä mahdollisuus on valmistelussa ja toteutuu vasta myöhemmässä vaiheessa, jos lakiehdotukset hyväksytään.

LUE MYÖS:

Verkossa tunnistautuminen muuttuu täysin, nämä uudistukset tulevat ensi vuonna