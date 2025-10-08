Verkossa tunnistautuminen muuttuu täysin, nämä uudistukset tulevat ensi vuonna

Suomalaiset saavat käyttöönsä uuden sovelluksen, joka helpottaa asiointia niin viranomaisten kuin yksityisten palveluntarjoajien kanssa, kertoo Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Virasto kehittää parhaillaan eurooppalaista digitaalista identiteettilompakkoa, joka kokoaa yhteen viralliset todistukset ja tarjoaa turvallisen tavan tunnistautua ja jakaa tietoja digitaalisesti. Älypuhelimella käytettävä sovellus julkaistaan vuoden 2026 lopussa, ja sen ominaisuuksia laajennetaan vaiheittain.

Eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko kehitetään osana Euroopan unionin uudistuneen eIDAS-asetuksen täytäntöönpanoa valtiovarainministeriön ohjauksessa. Lompakkosovellus toimii vahvan tunnistautumisen välineenä koko EU:n alueella. Sen kautta käyttäjä voi myös esimerkiksi allekirjoittaa sähköisesti ja hyödyntää erilaisia todistuksia digitaalisessa ja paikan päällä tapahtuvassa asioinnissa.

– Sovellus ei korvaa fyysisiä asiakirjoja, vaan toimii niiden rinnalla maksutta ja vapaaehtoisesti, kertoo DVV:n johtava asiantuntija Anssi Ahlberg tiedotteessa.

Digitaalisen identiteettilompakon tarkoituksena on sujuvoittaa kansalaisten arkea kokoamalla yhteen paikkaan erilaisia todistuksia, joita voi käyttää fyysisten korttien ja todistusten sijaan viranomaisten ja myöhemmin yksityisen sektorin toimijoiden kanssa asioidessa.

Lompakon keskeisenä tarkoituksena on myös edistää käyttäjiensä tietoturvaa ja tietosuojaa. Sen käyttäjä päättää itse, mitä tietojaan vie lompakkoonsa ja missä asiointitilanteissa jakaa niitä. Käyttäjä itse on ainoa, jolla on pääsy lompakkoon vietyihin tietoihin ja lompakkoa käyttäessään tämä näkee aina, mitä tietoja jakaa ja kenelle. Lompakon käyttäjien tietoja ei myöskään tallenneta keskitettyyn rekisteriin, joten käyttäjien tiedot ovat turvassa esimerkiksi laajoilta tietomurroilta.

Sähköisessä tunnistautumisessa lompakko tulee pankkitunnusten, mobiilivarmenteen ja kansalaisvarmenteen rinnalle yhdeksi vahvan tunnistautumisen keinoksi. Viranomaispalveluihin tunnistauduttaessa lompakko toimii samalla tavalla kaikissa EU-maissa.

Identiteettilompakon tarjoajana Digi- ja väestötietovirasto rakentaa lompakon teknisen toteutuksen, jonka keskeinen ominaisuus on tunnistautumisen ja sähköisten allekirjoitusten ohella mahdollisuus erilaisten todistusten hyödyntämiseen. Varsinaiset todistukset kehittävät ja myöntävät kuitenkin samat toimijat kuin fyysistenkin korttien tai todistusten kohdalla.

Lompakon julkaisuhetkellä joulukuussa 2026 on tarkoitus julkaista myös lompakossa toimiva digitaalinen henkilöllisyystodistus, jonka Poliisihallitus tuottaa yhdessä DVV:n kanssa. Poliisin myöntämä digitaalinen henkilöllisyystodistus tulee olemaan passiin ja henkilökorttiin rinnastettava virallinen asiakirja. Digitaalisella henkilöllisyystodistuksella käyttäjän on mahdollista todistaa henkilöllisyytensä tai ikänsä ilman, että tämä jakaa esimerkiksi täysi-ikäisyyttään todistaessaan nimeään tai tarkkaa syntymäaikaansa. Se ei kuitenkaan toimi matkustusasiakirjana perinteisen passin tapaan.

Lähivuosina lompakkoon on tarkoitus tuoda käytettäväksi myös Traficomin tarjoama mobiiliajokortti, jonka kehittäminen odottaa tällä hetkellä EU:n ajokorttidirektiivin hyväksyntää ja kansallisen lainsäädännön määrittelyä. Traficom seuraa aktiivisesti direktiivin etenemistä ja valmistautuu sen toteuttamiseen Suomessa.

Myös muut julkisen sektorin organisaatiot tuottavat lompakkoon todistuksia omien aikataulujensa mukaisesti, minkä lisäksi yksityisen sektorin toimijat voivat rakentaa lompakkoon todistuksia omien mahdollisuuksiensa ja aikataulujensa puitteissa.

Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot voivat hyödyntää eurooppalaista digitaalista identiteettilompakkoa joko käyttämällä tai tuottamalla siinä olevia todistuksia. Lompakko tarjoaa turvallisen ja yhdenmukaisen tavan jakaa ja vastaanottaa virallisia todistuksia sekä tunnistaa kansalaiset EU:n laajuisesti.

Todistusten hyödyntäjille lompakko mahdollistaa esimerkiksi käyttäjän iän tai henkilöllisyyden tarkistamiseen ilman raskaita järjestelmäinvestointeja. Todistusten tuottajille se tarjoaa tehokkaan, EU-yhdenmukaisen tavan asiointiin ja vähentää manuaalista työtä ja paperiprosesseja.

– Todistusten myöntäjistä ja hyödyntäjistä muodostuu lompakkoekosysteemi, josta hyötyvät lompakon käyttäjien lisäksi kaikki osapuolet. Digi- ja väestötietovirasto kannustaakin organisaatioita hyödyntämään lompakkoa, sillä se tarjoaa eniten etuja, kun siinä on laaja valikoima todistuksia, Ahlberg kertoo.