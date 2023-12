Viestiä miljoonavoitosta yritettiin kertoa: Ovi lyötiin päin naamaa

Britannian valtiollisen National Savings & Investments -säästöpankin palveluksessa on viisi ”agenttia”, jotka kertovat henkilökohtaisesti miljoonan punnan päävoitosta joka kuukausi järjestettävässä Premium Bonds -arvonnassa.

Tehtävää ei saa paljastaa edes ystäville tai perheenjäsenelle, sillä voittajan henkilöllisyyden selviäminen voisi aiheuttaa tälle turvallisuusriskin.

– Istun usein katsellen ihmisiä ympärilläni ja pohdin: kenelläkään ei ole aavistustakaan. Se on todella jännittävää, eräs ”miljoona-agentti” kertoo Telegraph-lehdelle.

Tehtävää hoitavat henkilöt ovat tiedossa vain pankin esimiehelle ja voittajalle, sillä heitä kehotetaan tarkastamaan viestinviejän henkilöllisyystodistus. Haastateltu agentti on jakanut neljän ja puolen vuoden aikana tiedon yli 20 miljoonan punnan voitoista eri puolille Britanniaa. Hän soittaa ihmisten ovikelloa ja kertoo yllättävän uutisen.

Ensimmäinen arvonta järjestettiin vuonna 1957, jolloin NS&I-pankin säästäjä voitti tuhannen punnan päävoiton. Nykyään Ernie-niminen laite arpoo kaksi miljoonan punnan voittajaa joka kuukausi. Pankki on maksanut voittoja yhteensä noin 30 miljardin punnan edestä.

Agenttien on valmistauduttava jokaiseen matkaan huolellisesti reittisuunnitelmia myöten. Pukeutumiskoodikin on määritelty tarkasti. Ihmisten elämän mullistavasta rahasummasta ilmoittaminen on jännittävää myös kertojalle.

– Kun olen noin kymmenen minuutin päässä kohteesta, vatsaani alkaa vääntää. Jännitys iskee päälle. Jokainen kohtaaminen on erilainen, agentti kertoo.

Voittajan löytäminen ei ole aina helppoa. Eräässä tapauksessa oven avannut mies ei päästänyt agenttia sisään puhumaan vaimolleen.

– Hän katsoi minua perusteellisesti ja sanoi: ”Ei, ei, olen nähnyt kaltaisiasi aiemmin”, ja sulki oven.

Mies kuitenkin avasi oven hieman myöhemmin uudelleen pankin viestinviejälle. Tämä pääsi lopulta välittämään yllättävän uutisen. Mies pahoitteli tapausta jälkikäteen.

NS&I-pankilla on puhelinnumero tapauksia varten, jossa vastaanottajat haluavat varmistaa, ettei kyseessä ole huijaus.

– Reaktioita on monenlaisia. On naurua, itkua. Olen nähnyt halailua ja hyppimistä. Osa on hiljaisempia ja osalle asia valkenee vasta viiveellä. Sitten he alkavat puhua, agentti toteaa.