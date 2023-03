Viesti Ukrainasta: Tarvitsemme vähintään 350 000 tykistöammusta kuukaudessa

Talouslehti Financial Timesin saamien tietojen mukaan Ukrainan puolustusministeri Olkseii Reznikov on vedonnut EU:n jäsenmaiden kollegoihin kirjeellä, jonka mukaan Ukraina kärsii kriittisestä pulasta tykistöammuksista.

EU:lta Ukraina odottaa 250 000 kuukaudessa, jotta se pystyisi puolustautumaan vihollisen hyökkäystä vastaan.

Perjantaina Ukrainan joukkojen ilmoitettiin vetäytyvän Bakhmutin kaupungista, joka on viime aikoina noussut sodan yhdeksi merkittävimmistä taisteluista.

Puolustusministeri Reznikovin mukaan juuri tykistöammukset ovat taistelujen kannalta ratkaisevassa roolissa, eikä Ukraina pysty tällä hetkellä vastaamaan Venäjän tykistön kapasiteetin ylivoimaan. Viime aikoina Ukraina on ampunut keskimäärin 110 000 155mm:n kaliiperin ammusta kuukaudessa, joka on noin neljännes Venäjän käyttämästä määrästä, kirjoittaa puolustusministeri.

Reznikovin mukaan Ukrainalla on valmius ampua 594 000 ammusta kuukaudessa, mikäli sen tykistöjärjestelmä pystytään hyödyntämään täysimittaisesti. Välittömän tarpeen hän arvioi olevan yli 300 000 ammusta.

– Arviomme mukaan onnistumiseen taistelukentällä tarvitaan vähintään 60 prosenttia ammusjärjestelmästä eli 356 400 ammusta kuukaudessa, Reznikov kirjoittaa.

Ammusten saatavuuden merkittävyyttä Ukrainan puolustustaistelussa ovat myös korostaneet alan asiantuntijat.

– Ammusten saatavuus saattaa olla merkittävin yksittäinen tekijä, joka määrittää sodan kulun vuonna 2023, ja se riippuu ulkomaisista varastoista ja tuotannosta, arvioivat yhdysvaltalaiset puolustusasiantuntijat Michael Kofman ja Rob Lee viime joulukuussa Foreign Policy Research Instituten kirjoituksessaan.

Ammusten tuotannon kasvattamista Ukrainan tukemiseksi on ehdottanut esimerkiksi Viro, jonka mukaan EU voisi käyttää neljä miljardia euroa yhteensä miljoonan ammuksen tuottamiseen Ukrainan käyttöön.

EU:n virallinen suunnitelma on ollut vähemmän kunnianhimoinen. Ulkoasioista vastaavan päällikön Joseph Borellin suunnitelman mukaan EU käyttää noin miljardi euroa rahoittaakseen jäsenmaiden Ukrainalle lahjoittamien ammusten kustannukset.

Yhdeksi ongelmaksi on Financial Timesin uutisen mukaan noussut, että EU-alueella 155mm:n ammuksia valmistavat vain 12 yritystä, joiden lisäksi ammusten tuotantoa on myös Norjassa ja Iso-Britanniassa.

Joseph Borell on kuitenkin aloittanut EU:n teollisuuskomissaari Thierry Bretonin kanssa valmistelmaan suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on tukea 500 miljoonan euron edestä ammuksia tuottavien tehtaiden laajentumista, kertoo lehti uutisessaan.