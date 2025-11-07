Vienti on piristynyt syksyllä

Keskuskauppakamari kertoo kauppakamareiden myöntämien vientiasiak

Kauppakamareiden myöntämät vientiasiakirjat kertovat, että vienti on piristynyt heikon kesän jälkeen, kertoo Keskuskauppakamari. Tavaravientiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tarvittavia alkuperätodistuksia haettiin syyskuussa 2,5 prosenttia ja lokakuussa 1,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

EU:n yleinen alkuperätodistuksesta (Certificate of Origin) selviää ennen kaikkea tavaran alkuperä, jotta kohdemaassa voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti. Alkuperätodistuksia myöntävät kaikki Suomen 19 kauppakamaria. Keskuskauppakamari vastaa alkuperätodistusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan tilastot näyttävät, että vienti alkaa elpyä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aiheuttamasta epätietoisuudesta ja hämmennyksestä.

Keskuskauppakamarin tilastoissta näkyi, että vienti hiipui selvästi kesän aikana lupaavan alkukevän jälkeen. Trump ja tullipolitiikka aiheuttavat yrityksissä epävarmuutta, joka näkyi viennin hiipumisena. Elokuussa vientiin myönnettyjen alkuperätodistusten oli peräti 12 prosenttia vähemmän. Vaikka tullisopimus ei ollutkaan EU:lle erityisen hyvä, se oli kuitenkin paras esillä olleista vaihtoehdoista.

– Vuosi on ollut vaikea suomalaisille vientiyrityksille maailmankaupan loppukevään hiljentymisen vuoksi. Kesän jälkeen tilanne on kuitenkin osoittanut jonkinlaista rauhoittumista ja näyttää siltä, että tavaraviennin trendi on kääntynyt voimakkaaseen nousuun syksyn myötä, sanoo Romakkaniemi.

Kauppakamarien syyskuun talouskysely kertoi myös, että yritysten suhdanneodotukset olivat kesän aikana heikommat kuin keväällä, mutta odotukset ensi vuodelle ovat myöntiset.

– Vaikka viennin kasvu asiakirjatilastojen valossa ei ole vielä hurjaa, on suunta kuitenkin lupaava ja toivoa antava. Moni asia puhuu nyt kasvun puolesta ja hiljaisia signaaleja on näkyvissä. Nämä vientiasiakirjatilastot ovat yksi sellainen, sanoo Romakkaniemi.

